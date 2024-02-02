أسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع السعر الفوري للذهب 0.9 بالمئة إلى 2054.89 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ الثالث من كانون الثاني الماضي.



وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة مرتفعة 0.2 بالمئة إلى 2071.1 دولارا، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.



أما بالنسبة إلى المعادن الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.18 دولارا للأونصة، في حين خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.60 دولارا وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 963.09 دولارا.