إصدار جديد من سلسلة“حكايات Youtube” عن مواضيع تهم شباب المملكة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت YouTube عن إطلاق إصدار خاص لسلسلة حكايات YouTube للمملكة العربية السعودية، وهي مجموعة من الفيديوهات وحلقات البودكاست لتسليط الضوء على صنّاع المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يركّز الموسم الجديد على المواضيع التي تهم الشباب في السعودية وتوفر منصة للحوار بين صنّاع القرار والشخصيات العامة المؤثرة وجيل الألفية .وتجمع“حكايات YouTube” لهذا العام بين مجموعة من أفضل صنّاع المحتوى السعوديين على YouTube وشخصيات عامة مؤثرة من المملكة.

في هذا الإصدار الخاص، تظهر مجموعة متنوّعة من صنّاع المحتوى بمختلف المجالات التي تتنوّع بين نمط الحياة والصحة والتكنولوجيا والاستثمار، مثل بيكو وفيصل السيف وسكري لايف وفارس التركي ، ويناقشون مواضيع تتصدر اهتمام الشباب السعودي، من بينها مستقبل الوظائف والذكاء الاصطناعي وجودة الحياة واقتصاد صنّاع المحتوى والرياضة. يشمل الضيوف أشخاص مؤثرين من القطاعين العام والخاص في المملكة مثل ممثلين عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (د. رائد الجدعاني)، وبرنامج جودة الحياة (د. نورا اليوسف)، وقادة من القطاع الخاص يركّزون على اقتصاد صنّاع المحتوى (قسورة الخطيب) والرياضة (هيا صوان).

وفقًا للهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تتمثل نسبة السعوديين ممن يقل أعمارهم عن 30 عامًا حوالي ‎%63. وبحسب بيانات YouTube، استخدم أكثر من 20 مليون شخص فوق سن 18 عامًا هذه المنصّة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، وشاهد الشخص العادي أكثر من 55 دقيقة من فيديوهات YouTube يوميًا في يونيو 2022.

يمكن مشاهدة السلسلة المؤلفة من خمس حلقات على قناة YouTube Arabia وقنوات صنّاع المحتوى المشاركين وGoogle بودكاست وApple Podcasts وSpotify وأنغامي وDeezer . سيتم نشر الحلقة الأولى من برنامج حكايات YouTube مساء اليوم، 31 يناير على قناة Ana Beeko على YouTube، وقناة YouTube Arabia ومنصّات البودكاست الرئيسية، وسيتبعها نشر الحلقات بشكل أسبوعي.