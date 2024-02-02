إصدار جديد من سلسلة“حكايات Youtube” عن مواضيع تهم شباب المملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت YouTube عن إطلاق إصدار خاص لسلسلة حكايات YouTube للمملكة العربية السعودية، وهي مجموعة من الفيديوهات وحلقات البودكاست لتسليط الضوء على صنّاع المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يركّز الموسم الجديد على المواضيع التي تهم الشباب في السعودية وتوفر منصة للحوار بين صنّاع القرار والشخصيات العامة المؤثرة وجيل الألفية .وتجمع“حكايات YouTube” لهذا العام بين مجموعة من أفضل صنّاع المحتوى السعوديين على YouTube وشخصيات عامة مؤثرة من المملكة.
في هذا الإصدار الخاص، تظهر مجموعة متنوّعة من صنّاع المحتوى بمختلف المجالات التي تتنوّع بين نمط الحياة والصحة والتكنولوجيا والاستثمار، مثل بيكو وفيصل السيف وسكري لايف وفارس التركي ، ويناقشون مواضيع تتصدر اهتمام الشباب السعودي، من بينها مستقبل الوظائف والذكاء الاصطناعي وجودة الحياة واقتصاد صنّاع المحتوى والرياضة. يشمل الضيوف أشخاص مؤثرين من القطاعين العام والخاص في المملكة مثل ممثلين عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (د. رائد الجدعاني)، وبرنامج جودة الحياة (د. نورا اليوسف)، وقادة من القطاع الخاص يركّزون على اقتصاد صنّاع المحتوى (قسورة الخطيب) والرياضة (هيا صوان).
وفقًا للهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تتمثل نسبة السعوديين ممن يقل أعمارهم عن 30 عامًا حوالي %63. وبحسب بيانات YouTube، استخدم أكثر من 20 مليون شخص فوق سن 18 عامًا هذه المنصّة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، وشاهد الشخص العادي أكثر من 55 دقيقة من فيديوهات YouTube يوميًا في يونيو 2022.
يمكن مشاهدة السلسلة المؤلفة من خمس حلقات على قناة YouTube Arabia وقنوات صنّاع المحتوى المشاركين وGoogle بودكاست وApple Podcasts وSpotify وأنغامي وDeezer . سيتم نشر الحلقة الأولى من برنامج حكايات YouTube مساء اليوم، 31 يناير على قناة Ana Beeko على YouTube، وقناة YouTube Arabia ومنصّات البودكاست الرئيسية، وسيتبعها نشر الحلقات بشكل أسبوعي.
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