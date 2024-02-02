مركز السينما العربية يمنح مهند البكري جائزة شخصية العام العربية السينمائية

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- Asdaf News)
القاهرة – أصداف نيوز:
أعلن مركز السينما العربية عن تقديم جائزة شخصية العام العربية السينمائية إلى مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لجهوده المؤثرةر في دعم السينما الأردنية والعربية عبر البرامج والفعاليات المتنوعة التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
يحمل البكري درجة البكالوريوس في علم الاجتماع والآثار، وهو منخرط في مجال الصناعات الإبداعية منذ أكثر من عقد من الزمن في المنطقة العربية. عمل في جامعة نيويورك في أبو ظبي (2015- 2019) كمدير للعلاقات الخارجية والشراكات. قبل ذلك، شغل البكري منصب المدير الإداري الإقليمي لمؤسسة لومينوس للإعلام في الأردن (الكلية الأسترالية للإعلام) من 2012 وحتى 2015.
علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية رحبا بهذا الاختيار في تصريح مشترك لهما“ما قدمه مهند البكري خلال السنوات الماضية منذ توليه مسؤولية إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام هو مجهود كبير ومثير للإعجاب تجني ثماره صناعة السينما الأردنية بشكل ملحوظ عبر الإنجازات المتتالية التي حققتها في المحافل الدولية والمحلية والتي من بينها مشاركة فيلم إنشالله ولد في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي وفوزه بجائزتين في سابقة هي الأولى من نوعها في السينما الأردنية، بالإضافة إلى مشاركة الفيلم القصير البحر الأحمر يبكي في قسم نصف شهر المخرجين. يفخر مركز السينما العربية في تقديم جائزة العام السينمائية للبكري تقديرا لمجهوده المميز في دعم السينما الأردنية والعربية”.
جائزة شخصية العام السينمائية تأتي ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم السينما العربية، وتشجيع المبادرات ذات الدور البارز. وفي السنوات الماضية قدم مركز السينما العربية الجائزة إلى وزيرة الثقافة التونسية السابقة شيراز العتيري، والمنتج والمؤلف محمد حفظي الرئيس السابق لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعبد الحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي ومسعود أمر الله آل علي المدير الفني للمهرجان.
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