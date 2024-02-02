الإعلام من الأدوات الناعمة وله تأثيره الكبير والفاعل على رفعة ورقي المجتمعات والدول، متى ما اتسم بالمصداقية والوضوح، وهذه من أهم معايير الإعلام النزيه، وبتوظيفه وتأطيره في مساره الإيجابي بعيداً على الأيديولوجيات والأجندات الهدامة يكون بذلك مثمراً ويعزز القيم الجميلة والهامة لا سيما في وقتنا الحاضر المتمثلة بالسلام والوئام ونشر الخير بين الشعوب والمجتمعات، وله أدوار هامة في محاربة الإرهاب الفكري والتطرف المعلوماتي بمختلف الصور والأشكال والمستويات، ومتى ما فقدت وتلاشت عنه هذه المعايير الأساسية يصبح هذا الإعلام يعمل في الدهاليز المظلمة والساحات الوعرة بلا ضمير.



مع تسارع الأحداث الدولية، وكثرة الملفات العالمية، وتصارع القوى بين الشرق والغرب، وفي ظل تطور الإعلام في جميع الأقطار وتوافر التكنولوجيا ووسائل نقل المعلومات والأخبار، أصبح البعض لا يمكنه أن يميز بين الأخبار الحقيقية والمكذوبة، بسبب قيام الإعلام المؤدلج والموجه نحو تضليل المشاهد والمتابع من خلال فبركة الحقائق لغايات تخدم مصالحهم وأجنداتهم وتوجهاتهم السقيمة.

والاستهداف الإعلامي المؤدلج الذي ينشر الأكاذيب حوّل منجزات دولتنا الحبيبة، والتقليل من حجم تقدمنا، ما هو إلا كالفقاعة لا قيمة لها، وكالزبد يذهب جفاءً، وهذا الاستهداف السافر لا يزيدنا إلا إصراراً وقوة نحو المزيد من البناء والجهود التنموية والتكاتف والتعاضد مع الأشقاء والأصدقاء لما فيه خير المنطقة واستقرارها.



ويدرك العقلاء حول العالم أهمية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة تجاه ترسيخ الاستقرار والسلم الدولي، وبما تقوم به من جهود مشرقة، وستبقى دولتنا المباركة حليفة الخير في كل زمان ومكان، وهي ماضية بثبات على قيمها ومبادئها الرصينة التي تأسست عليها، ومستمرة بكل عزم وشموخ تجاه التقدم والازدهار والمشاركة القوية والفاعلة في صياغة الملفات العربية والإقليمية والعالمية، ورسم الاستراتيجيات المستقبلية، ولا تضرنا التهم اليائسة ولا الأكاذيب البائسة، دمت ذخراً وفخراً يا وطني المفدى.

على المتابع للوسائل والمنصات الإعلامية المختلفة أن يتحرى مصادر الأخبار بدقة، وأن يعتمد على القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة التي عرفت بالمصداقية ونقل الحقائق دون فبركتها، وأن يكون واعياً ومدركاً لما يدور في الفضاء الإعلامي، وألا يتناقل الأخبار بمجرد وصولها إليه، بل يمحصها ويتأكد منها؛ فالعاقل يحرص دائماً على استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة ويحذر من المصادر المجهولة ولا يلتفت إليها.

الإعلام المؤدلج يسعى إلى فبركة الحقائق، ونشر الأكاذيب، بكافة أدواته المتاحة، بهدف إحداث البلابل والإضرابات وتعكير صفو استقرار المجتمعات الآمنة والمزدهرة، والسعي نحو ظهور التأويلات المغلوطة واللغط والقيل والقال، فواجب علينا كبح جماح هذه الأخبار الصادرة من هذا الإعلام الغاشم بعدم تصديقها وتناقلها، ورد باطله بالحقائق الدامغة.



وما أجمل أن يعتمد الفرد في تعامله مع الفضاء الإعلامي وبرامج التواصل الاجتماعي على التفكير الناقد تجاه مصادر التلقي الإعلامي، الذي يكتسب من خلاله الحصانة من الانحراف نحو هاوية التطرف المعلوماتي، ويعينه على تمييز الأخبار والمعلومات المتداولة، بحيث يستطيع إثبات صحيحها، ونفي المكذوبة منها.



كما أن الوعي تجاه المصادر الإعلامية ووسائل التلقي مطلب ضروري في حياتنا اليومية، وهو في غاية الأهمية، وواجب على الجميع أن يتحلى بقيمة الوعي لا سيما في وقتنا الراهن، والرهان الدائم على وعي الفرد والأسرة والمجتمع تجاه ما ينشر في المنصات الإعلامية.