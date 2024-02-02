اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.. ألا يوجد حل ناجع حتى الآن؟

نشرت ((فاينانشال تايمز)) بأحد أعدادها في سبتمبر 1970، مقالاً عن الاضطرابات المزعجة يشعر بها المسافرون بعد رحلات العمل.

كان المقال يدور حول ما أطلق عليه ((اضطراب الرحلات الجوية الطويلة))، وقد أشار إلى أن تجربة أجريت على 14 متطوعاً، قاموا برحلات جوية من لندن إلى سان فرانسيسكو ثم عادوا إلى لندن ثانية، أظهرت نتائج غير مريحة بالمرة.

خَلُصَ العلماء، الذين جمعوا قدراً كبيراً من القياسات من المتطوعين و50 جالوناً من بولهم، إلى أن أداء المسافرين جواً كان ((مضطرباً للغاية)) لمدة خمسة أيام جراء رحلة الطيران. ولقد احتاج هؤلاء المسافرون وقتاً أطول بنسبة 20 % في اتخاذ قرار، ما أثار مخاوف من أنهم ربما يبدون ضعفاء على طاولة المفاوضات. والأسوأ من ذلك، أنه ليس ثمة أفق للعلاج.

لقد وجدت هذا المقال في الأسبوع الماضي، عندما دفعتني غشاوة أصابتني في أعقاب رحلة طيران دامت 23 ساعة إلى لندن من أسترالياً، إلى التساؤل حول أسباب طول المدة التي قضاها الباحثون في دراسة هذه المشكلة المزعجة، وما إن كانوا قد اقتربوا من حل مقبول لها.

لكن الإجابات ليست كما كنت أتوقع. فمثلما أظهر مقال ((فاينانشال تايمز))، قضى العلماء أكثر من 50 عاماً في دراسة ما يدور بجسم الإنسان عند انتقاله بسرعة كبيرة بين عدة مناطق زمنية. وقد تحُقِقَ تقدم في ذلك الوقت نحو فهم السبب الأساسي وراء اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وهو اختلال الساعة البيولوجية، وهو ما يمكن أن يساعد في معالجة الأمر.

وتتعلق الحلول الواعدة بدرجة أكبر بالضوء، والذي يعد منظّماً مهماً للإيقاع اليومي الذي يجعلنا إما منتبهين أو نشعر بالنعاس على مدار الـ 24 ساعة. وإذا ما تُرِك الأمر لأجهزته الخاصة، يستغرق الجسم نحو يوم لكل ساعة من المناطق زمنية يسافرها الشخص لكي يتكيّف مع تداعيات رحلة الطيران الطويلة، ما يعني أن التعافي من رحلة كتلك التي قطعتها من أستراليا يتطلب أسبوعاً أو أكثر.

لكن الباحثين يعلمون بأن إعادة ضبط النظام تجري على نحو أسرع عند تعرضه للضوء في الأوقات المناسبة، سواء قبل أو في أثناء رحلات الطيران، أو بعدها. وقد استُخدِمَت هذه النتائج لتطوير مجموعة من تطبيقات الهواتف الذكية والحاسبات الآلية على الإنترنت، تساعد المسافرين جواً في معرفة أفضل الأوقات للحصول على جرعة من الضوء أو الظلمة، من الناحية النظرية.

من الناحية العملية، لا يستخدم أحد هذه الأشياء. فقد وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن واحداً من بين 460 مسافراً على خطوط كانتاس الأسترالية استخدم تطبيقاً للتعامل مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وخرج نصفهم تقريباً للتنزه من أجل التكيّف مع المنطقة الزمنية الجديدة. وتوصلت دراسة أخرى إلى أنه حتى المسافرين الدوليين من رجال وسيدات الأعمال يطلبون مساعدة الإنترنت وزملائهم وأفراد أسرهم وأصدقائهم وليس الأجهزة الإلكترونية للمساعدة في مواجهة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

وقد أخبرتني الدكتورة يو سون بين، من جامعة سيدني، الأسبوع الماضي أن: ((هناك صعوبة في تطبيق ما نعرفه من الساعة البيولوجية)).

إنني على دراية بماهية المشكلة، بعدما جرّبت اثنتين من حاسبات اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. فستحتاج لأن تتمتع بإرادة صلبة لاتباع نصائحها التي تكون معقّدة ببعض الأحيان، مثل قضاء ثلاث ساعات في الظلمة بعد الساعة 4:30 مساء على سبيل المثال بيومك الأول في سيدني، أو تذكّر التعرض لمكان مضيء عند منتصف الليل بعد ثلاثة أيام.

وقال جيمي زيتزر، العالم بجامعة ستانفورد، منذ ثمانية أعوام، إن التعرض لومضات قصيرة من الضوء أثناء النوم كان له تأثير أفضل في إعادة ضبط الساعة البيولوجية مقارنة بالضوء المتواصل. واستُخدِمَت أبحاثه في تطوير قناع نوم يمكن التحكم فيه بواسطة تطبيق، عن طريق أضواء ((ليد)) من المُفترض أنها تساعد في الحد من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لكن هناك مشكلة كبيرة، فثمن هذا القناع 298 دولاراً.

لا أستطيع تصور اللجوء لاستثمار بهذا القدر، ولذلك، شعرت بارتياح لدى سماعي ما قاله زيتزر حينما سألته عن كيفية تعامله مع الرحلات الجوية الطويلة. فقد أخبرني قائلاً: ((لا أمانع تخدير نفسي)). وذكر أن الأقراص المنومة قد لا تكون مثالية، لكنها تساعد في التغلب على الإرهاق الذي يزيد من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لهؤلاء منا ممن لا تتوفر لهم أفضل مساعدة، وهي مقعد في درجة الأعمال.

يوصي زيتزر أيضاً بالحذر من احتساء القهوة أثناء السفر، فالكوب الذي لا يفعل الكثير بالمنزل قد يكون بالغ الأثر في السفر، عندما تصعّب البيئة المحيطة غير المألوفة عملية النوم. لكن نصيحته الأساسية لتفادي اضطراب الرحلات الجوية الطويلة يعود بنا من جديد إلى الضوء، وهي إيجاد تطبيق له شهرة جيدةـ بإمكانه مساعدتك في بيان الوقت الذي يتعيّن عليك التعرض فيه للضوء أو الابتعاد عنه.

أعتقد في وجود حاجة لنهج أكثر انتظاماً. إذ يجب أن تكون أهمية التعرض للجرعة المناسبة من الضوء أو الظلمة مسألة مفهومة على نطاق واسع. ويتعيّن على شركات الطيران توفير توجيهات بشأن اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لدى حجز أي تذكرة. ومن شأن أرباب العمل تقديم نصح مماثل للموظفين المسافرين. وفي النهاية، لدينا علم أكبر من أي وقت مضى عن كيفية معالجة هذه المشكلة. من المُخجل أننا لا نستفيد بهذا العلم بصورة أفضل.