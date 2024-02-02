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خبرني : اربد: طفل يفقد حياته بسبب مدفأة غاز

2/2/2024 1:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف مصدر امني ، مساء امس الخميس، عن اختناق 3 أطفال نتيجة تسرب غازات من مدفأة غاز في منزلهم بمنطقة كفرسوم بمحافظة إربد.

وبحسب المصدر فقد توفي أحدهم وما زال الاثنين الآخرين يتماثلان لشفاء في مستشفى اليرموك، ووصفت حالتهما الصحية بالمتوسطة، وفي الأثناء فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحاثة.

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