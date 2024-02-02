خبرني : اربد: طفل يفقد حياته بسبب مدفأة غاز

خبرني : اربد: طفل يفقد حياته بسبب مدفأة غاز
التاريخ
2/2/2024 1:00:15 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف مصدر امني ، مساء امس الخميس، عن اختناق 3 أطفال نتيجة تسرب غازات من مدفأة غاز في منزلهم بمنطقة كفرسوم بمحافظة إربد.
وبحسب المصدر فقد توفي أحدهم وما زال الاثنين الآخرين يتماثلان لشفاء في مستشفى اليرموك، ووصفت حالتهما الصحية بالمتوسطة، وفي الأثناء فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحاثة.
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