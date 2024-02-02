مصر تكشف حقيقة زيادة أسعار المنتجات البترولية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة قائمة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار جديدة لكل المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مؤكداً أنه نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، مشيرةً إلى أن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية.

ولفتت إلى أن أسعار كل المنتجات البترولية المعمول بها، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023، ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.

وذكرت أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية، سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري المقبل المقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

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