كوريا الشمالية تطلق عدداً من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي



أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز عدة باتجاه البحر الغربي الجمعة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان إن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز عدة غير محددة نحو الساعة 11 (02,00 ت غ)" في البحر قبالة الساحل الغربي.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز