كوريا الشمالية تطلق عدداً من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي
التاريخ
2/2/2024 12:16:56 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز عدة باتجاه البحر الغربي الجمعة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان إن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز عدة غير محددة نحو الساعة 11 (02,00 ت غ)" في البحر قبالة الساحل الغربي.
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