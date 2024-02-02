لأول مرة منميتا .. أرباح نقدية للمساهمين

تواصل شركة "ميتا" أعمالها الإعلانية بأقصى سرعة- وستوزع المجموعة الأم لفيسبوك أرباحاً نقدية للمرة الأولى.

وأعلنت شركة "ميتا" بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الخميس أن الإيرادات زادت بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 1ر40 مليار دولار في الربع الماضي. وقفز صافي الربح من 6ر4 مليارات دولار قبل عام إلى 14 مليار دولار. وقال مجلس إدارة ميتا إنهم سيوزعون أرباحا ربع سنوية بواقع 5ر0 دولار للسهم.

وقال مارك زوكربيرج، مؤسس شركة "ميتا" ورئيسها التنفيذي: "لقد حققنا ربعاً جيداً مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو، لقد أحرزنا الكثير من التقدم في رؤيتنا لتطوير الذكاء الاصطناعي والميتافيرس".

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة الإنفاق على تطوير العوالم الافتراضية.

وارتفعت الخسائر التشغيلية لشركة "ريالتي لابس" إلى 65ر4 مليارات دولار من 3ر4 مليارات دولار في العام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات القسم من 727 مليون دولار إلى ما يقل قليلا عن 1ر1 مليار دولار.

ولطالما أعرب المستثمرون عن قلقهم من أن شركة "ميتا" تنفق الكثير من الأموال على تقنية ذات ربحية مشكوك فيها. وتزايدت الشكوك العام الماضي عندما تباطأت أعمال الإعلان عبر الإنترنت.