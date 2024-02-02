مقتل اثنين وإصابة 300 في حريق بالعاصمة الكينية



قالت صحيفة محلية اليوم الجمعة نقلا عن الشرطة إن حريقاً ناجماً عن انفجار غاز في العاصمة الكينية أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين.

وكتب المتحدث باسم الحكومة إسحق موورا على منصة إكس أن الحريق في حي إمباكاسي في نيروبي بدأ قبل منتصف الليل بقليل في شركة لإعادة تعبئة الغاز وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

ونقلت صحيفة ستاندرد عن ويزلي كيميتو القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي أنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

ونقل حساب الصحيفة على منصة إكس عن أدامسون بونجي قائد شرطة منطقة نيروبي القول إن 300 شخص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.





وقال الصليب الأحمر على منصة "إكس" إنّ "الإجراءات المنسّقة لمختلف وحدات التدخّل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أنّ 27 شخصاً آخرين عولجوا في إمباكاسي في العاصمة.

ونحو الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (03,30 ت غ) كان عدد كبير من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حسب صحافي في "وكالة فرانس برس".

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