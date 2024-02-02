مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل أفضل مكاسب في 7 أسابيع



تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في سبعة أسابيع اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتداولون بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية تصدر لاحقاً للتكهن بمتى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2053.89 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر.

فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولاراً.

وقال بريان لان من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس، لكن المتداولين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك... التصريحات كانت جيدة بالنسبة للذهب".

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

وسيتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وأدت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السبائك وسندات الخزانة.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجع رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في تحرك التضخم نحو النطاق المستهدف عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.13 دولاراً للأوقية. كما خسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.24 دولاراً بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 966.42 دولاراً.



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