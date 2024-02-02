هاميلتون يترك مرسيدس للانضمام الى فيراري في نهاية موسم 2024

أعلن فريق فيراري انضمام البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في الفورمولا واحد سبع مرات، الى صفوفه لخوض غمار موسم 2025، حسب ما أعلنت الحظيرة الايطالية، ذلك بعد لحظات قليلة من اعلان مرسيدس رحيل أسطورتها في نهاية موسم 2024.

وجاء في بيان فيراري "يسعد سكوديريا فيراري أن تعلن أن لويس هاميلتون سينضم إلى الفريق في عام 2025، بموجب عقد لمواسم عدّة".

اما فريق مرسيدس فقال في بيان له: "قام لويس بتفعيل خيار الانتقال الموجود في العقد المُعلن عنه في أغسطس الماضي وبالتالي سيكون هذا الموسم هو الاخير له مع فريق السهام الفضية".

من جهته، قال هاميلتون "لقد أمضيت 11 عامًا رائعًا مع هذا الفريق وأنا فخور جدًا بما حققناه معًا. لقد كانت مرسيدس جزءًا من حياتي منذ أن كان عمري 13 عامًا. إنه المكان الذي نشأت فيه، لذا اتخاذ هذا القرار كان من الأصعب في حياتي على الاطلاق".

- "من أصعب قرارات حياتي" -

وأضاف "لكن الوقت مناسب لي من اجل اتخاذ هذه الخطوة وانا متحمس ان اخوض تحديا جديدا".

وتابع هاميلتون "سأكون ممتنًا إلى الأبد للدعم المذهل من عائلة مرسيدس، وخصوصًا توتو لصداقته وقيادته، وأريد إنهاء مسيرتي معًا على أعلى مستوى".

وأضاف "أنا ملتزم بنسبة 100% بتقديم أفضل أداء يمكنني تقديمه هذا الموسم، وجعل عامي الأخير مع فريق السهام الفضية عامًا لا يُنسى".

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس "سيظل لويس دائمًا جزءًا مهمًا من تاريخ رياضة السيارات في مرسيدس".

وتابع "ومع ذلك، كنا نعلم أن شراكتنا ستصل إلى نهاية طبيعية في مرحلة ما، وقد حان ذلك اليوم. نحن نقبل قرار لويس بالسعي إلى تحدٍ جديد".

وذكرت شبكة "بي بي سي" أنّ طاقم عمل مرسيدس دُعي الى اجتماع مع مدير الفريق توتو وولف في مقر الشركة في بريطانيا الخميس وذلك لابلاغهم بقرار هاميلتون الرحيل في نهاية موسم 2024.

- مزاملة لوكلير -

وتشير التقارير إلى أن هاميلتون سيحلّ بدلاً من الإسباني كارلوس ساينس جونيور الذي ينتهي عقده في نهاية عام 2024، وبالتالي سيزامل شارل لوكلير من موناكو.

ولا يزال فيراري يبحث عن أول القابه في فئة السائقين منذ الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007 وفي فئة الصانعين منذ العام 2008.

وتوّج هاميلتون بآخر ألقابه السبعة في 2020، ليعود ويخسر تاجه في العام التالي أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في الرمق الاخير

من الجولة الختامية للبطولة العالمية في جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس، بطريقة اثارت الكثير من الجدل حيال القرارات التي اتُخذت حينها.

مذاك، هيمن فيرستابن على البطولة محرزا اللقب في الأعوام الثلاثة الاخيرة، في حين حلّ هاميلتون سادساً وثالثاً توالياً في الترتيب النهائي للسائقين عامي 2022 و2023.

ويتشارك هاميلتون الرقم القياسي بعدد الالقاب في الفئة الأولى مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر، حيث حقق باكوره ألقابه مع ماكلارين (2008) والستة الاخرى مع مرسيدس (2014 و2015 و2017 و2018 و2019 و2020)، كما يحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات في الجوائز الكبرى (103)، لكنه لم يحقق أي فوز منذ نهاية موسم 2021.

وكان فيراري الذي اعترف سابقا بإجراء محادثات مع هاميلتون عام 2019 حول امكانية انضمامه في المستقبل، رفض التعليق في وقت سابق حول التقارير التي تحدثت عن انتقال البريطاني الى صفوفه.

ولم يخف هاميلتون قط غضبه من حادثة العام 2021 في أبو ظبي معتبرا انه تعرّض للسرقة من لقب ثامن كان سيضعه امام اسطورة فيراري شوماخر.

كما أعرب في غير مناسبة عن استيائه من اداء سيارة مرسيدس في العامين الاخيرين، ما قد يكون الدافع حول انتقاله الى فيراري أملا في تجديد سعيه لاحراز لقب ثامن قياسي.

ولم يكن اداء فيراري افضل بكثير في المواسم الاخيرة، على الرغم من تحسّن ملحوظ خلال المراحل الاخيرة من الموسم الماضي.

وأنهى فيراري الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب الصانعين خلف مرسيدس وريد بول.

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