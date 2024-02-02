النصر يسحق انتر ميامي بسداسية في غياب رونالدو ومشاركة محدودة لميسي

حقق النصر السعودي فوزا ساحقا على حساب انتر ميامي الامريكي بسداسية نظيفة في مباراة ودية

حملت إسم "الرقصة الاخيرة" على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية ضمن دورة كأس موسم الرياض 2024، لكن وسط غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومشاركة محدودة للارجنتيني ليونيل ميسي.

وسجّل اهداف النصر كل من البرتغالي أدميلسون أوتافيو (3)، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (10، 51 من ركلة جزاء و73) والإسباني أيمريك لابورت (12) ومحمد مران (68).

وغاب رونالدو عن النصر بداعي الاصابة في ربلة الساق، وهو السبب الذي دفع بناديه الى الغاء جولة كانت تشمل خوض مباراتين وديتين في الصين الاسبوع الماضي. وبالتالي، حرم غيابه الجماهير التي ملأت الملعب من مشاهدة مواجهة اخرى بين افضل لاعبَين في العالم طوال عقد ونيّف.

وفاز الثنائي معا بــ 13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لرونالدو).

وتعود آخر مواجهة بين اللاعبَين الى يناير 2023 في الرياض ايضا عندما لعب رونالدو في فريق من نجوم الدوري السعودي امام باريس سان جرمان الفرنسي الذي كان يضمّ ميسي آنذاك.

وشهدت المباراة عودة الكولومبي دافيد أوسبينا لحماية عرين النصر، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وأيعدته عن الظهور مع الفريق النصراوي منذ الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة ويشارك وليد عبدالله بدلاً منه في الدقيقة 32.

وهيمن الفريق السعودي منذ بداية المباراة ودكّ مرمى خصمه الامريكي بثلاثة اهداف بعد مرور 12 دقيقة فقط.

ونجح النصر، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وصلت إلى أوتافيو الذي سدد الكرة داخل شباك إنتر ميامي.

وضاعف تاليسكا النتيجة بعد عرضية من جانب عبدالعزيز العليوي حولها الاول بتصويبة رائعة سكنت شباك ميامي (10).

وسجّل لابورت اجمل اهداف الامسية، بعد ان سدّد كرة طويلة من ما قبل نصف الملعب مستفيدا من تقدم حارس مرمى انتر ميامي درايك كالندر (12).

وأصاف تاليسكا هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني (51)، قبل ان يحرز مران الخامس من كرة رأسية (68).

وبدا الفريق الاميركي منهكا جرّاء جولته الخارجية المكوكية، الا انّ مستوى النصر كان بالفعل من الطراز الرفيع.

وأكمل تاليسكا ثلاثيته "هاتريك" قبل 17 دقيقة من نهاية الوقت، قبل ان يدفع المدرب الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو بنجمه ميسي في الدقيقة 83،

وكان الهلال السعودي هزم انتر وديا ايضا بنتيجة 4-3 الاثنين.

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