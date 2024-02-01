المرور تنشر سيارات إغاثة بجميع الطرق تحسبا لهطول أمطار

المرور تنشر سيارات إغاثة بجميع الطرق تحسبا لهطول أمطار
التاريخ
2/1/2024 11:28:26 PM
(MENAFN
- Youm7) نشرت إدارت المرور سيارات إغاثة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد أى حالات زحام مرورى تحسبا لهطول
الأمطار ،
وخصصت إدارة المرور أرقاما للإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة، وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية. وتتوقع هيئة
الأرصاد الجوية
أن يشهد اليوم الجمعة استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (6 - 7 درجة مئوية)، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية). ومتوقع أيضا اليوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
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