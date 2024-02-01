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المرور تنشر سيارات إغاثة بجميع الطرق تحسبا لهطول أمطار

2/1/2024 11:28:26 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت إدارت المرور سيارات إغاثة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد أى حالات زحام مرورى تحسبا لهطول
الأمطار ،
وخصصت إدارة المرور أرقاما للإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة، وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.
وتتوقع هيئة
الأرصاد الجوية
أن يشهد اليوم الجمعة استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (6 - 7 درجة مئوية)، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).
ومتوقع أيضا اليوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.








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