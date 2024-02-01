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واشنطن تدعو الأمم المتحدة لإصلاح الأونروا

2/1/2024 11:28:25 PM
(MENAFN- Youm7) دعت الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة إلى إصلاح الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "بأسرع ما يمكن" على خلفية اتهامات للوكالة بالتعاون مع "حماس" فى غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن واشنطن لا تزال تعتبر نشاط الأونروا الإنسانى ضروريا فى قطاع غزة.

وتابع المتحدث قائلا: "ولهذا السبب بالذات نعتقد أن من المهم أن تجرى الأمم المتحدة تحقيقا سريعا وشاملا"، مضيفا أنه "يجب إجراء كل الإصلاحات الضرورية".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وبعض الدول الغربية الأخرى قد أعلنت عن تعليق تمويل وكالة "الأونروا"
للاشتباه بصلاتها بحركة "حماس".

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازارينى عن فصل عدد من الموظفين على إثر ظهور معلومات عن احتمال مشاركتهم فى هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.







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