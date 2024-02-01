واشنطن تدعو الأمم المتحدة لإصلاح الأونروا

(MENAFN
- Youm7) دعت الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة إلى إصلاح الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "بأسرع ما يمكن" على خلفية اتهامات للوكالة بالتعاون مع "حماس" فى غزة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن واشنطن لا تزال تعتبر نشاط الأونروا الإنسانى ضروريا فى قطاع غزة.
وتابع المتحدث قائلا: "ولهذا السبب بالذات نعتقد أن من المهم أن تجرى الأمم المتحدة تحقيقا سريعا وشاملا"، مضيفا أنه "يجب إجراء كل الإصلاحات الضرورية".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وبعض الدول الغربية الأخرى قد أعلنت عن تعليق تمويل وكالة "الأونروا"
للاشتباه بصلاتها بحركة "حماس".
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازارينى عن فصل عدد من الموظفين على إثر ظهور معلومات عن احتمال مشاركتهم فى هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.
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