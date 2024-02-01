جيش الاحتلال: لن نعيد السكان إلى الشمال إلا عندما يكون الوضع آمنا

MENAFN - Youm7) أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال هرتسى هاليفى قيم الوضع على الحدود اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن هذا تم "برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أورى غوردين وقائد الفرقة 91 العميد شاى كليبر".

وأضافت الصحيفة: "وتحدث هاليفى مع قادة الكتائب النظامية والاحتياطية الذين يحتلون خطاً فى القطاع منذ بداية الحرب".

وبحسب الصحيفة أعرب رئيس الأركان عن تقديره الكبير "لأعمال القوات وإنجازاتها العملياتية"، قائلا لهم: "لن نعيد السكان إلا عندما يكون الوضع آمنا هنا، وهذا يتطلب احترافية وجاهزية وصبراً".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبنانى والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب فى غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هى جبهة "مساندة لغزة".

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.