Friday, 02 February 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال: لن نعيد السكان إلى الشمال إلا عندما يكون الوضع آمنا

2/1/2024 11:28:25 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال هرتسى هاليفى قيم الوضع على الحدود اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن هذا تم "برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أورى غوردين وقائد الفرقة 91 العميد شاى كليبر".

وأضافت الصحيفة: "وتحدث هاليفى مع قادة الكتائب النظامية والاحتياطية الذين يحتلون خطاً فى القطاع منذ بداية الحرب".

وبحسب الصحيفة أعرب رئيس الأركان عن تقديره الكبير "لأعمال القوات وإنجازاتها العملياتية"، قائلا لهم: "لن نعيد السكان إلا عندما يكون الوضع آمنا هنا، وهذا يتطلب احترافية وجاهزية وصبراً".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبنانى والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب فى غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هى جبهة "مساندة لغزة".

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والاشتباكات لليوم 118 في ظل كارثة إنسانية وصحية وازدياد التوتر، بعد تعرض القاعدة الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للاستهداف.







MENAFN01022024000132011024ID1107800644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث