مسؤول أمريكى: إدارة بايدن ترى أن الوضع يتغير لأن إسرائيل لا تحرز تقدما

MENAFN - Youm7) أفاد مسؤول أمريكى الخميس بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الوضع يتغير، لأن "إسرائيل لا تحرز تقدما كبيرا ضد الحركة في غزة كما هو مأمول".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "إن بي سي نيوز" إن إدارة بايدن لا تعتبر التعليقات المعلنة

لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بمثابة رفض، حيث شدد نتنياهو على أنه لن يقبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة أو إطلاق سراح مئات

الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح المسؤول الأمريكى إن إدارة بايدن ترى أن الوضع يتطور ويتغير لأن إسرائيل لا تحرز تقدما كبيرا ضد حماس فى غزة كما هو مأمول، وأن نتنياهو يواجه ضغوطا شعبية متزايدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا فى أسر "حماس".

ومع ذلك، لا تزال تعليقاته العلنية تعكس تأثير الأعضاء اليمينيين فى ائتلافه، الذين هددوا بالاستقالة وإسقاط الحكومة إذا خفف من حدة موقفه.

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعائلات المحتجزين لدى "حماس" أنه لن يوافق على صفقة لتحرير الأسرى، إذا كانت تشكل تهديدا لأمن إسرائيل.

ووفقا لتقرير للقناة 12، فإن

الاجتماع عقد وسط موجة من التقارير حول صفقة محتملة تدرسها إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح الرهائن، مبينا أن

نتنياهو طمأن العائلات

أن الاعتبارات السياسية لن تقف في طريق التوصل إلى اتفاق محتمل.

وقال نتنياهو لممثلي عائلات الرهائن الثمانية عشر إن بقاء حكومته اليمينية المتشددة ليس عاملا في عملية صنع القرار، وقال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق جيد، فسوف يوافق عليه، على الرغم من الاحتكاك والحساسيات مع الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين يهددون بإسقاط الحكومة بسبب التضحيات المحتملة التي ستحتاج إسرائيل إلى تقديمها كجزء من الصفقة.

وحسب التقرير صرح نتنياهو بالقول: "إذا كان هناك اتفاق جيد لدولة إسرائيل، عودة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، سأفعل ذلك، لا يهمني. لقد سألت عن المعارضة المحتملة من داخل الائتلاف – لا يوجد ائتلاف".

وأضاف: "لكن إذا كنت مقتنعا، إذا اعتقدت أن هذه الصفقة ستعرض أمن إسرائيل للخطر، أو أنها لا تحقق الأهداف التي نريدها، فلن أفعل ذلك".

وبحسب ما ورد، رفض نتنياهو الخوض في تفاصيل الصفقة المحتملة وقيل إنه يرفض طلب العائلات بأن يتم إطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة وليس على مراحل كما حدث في سلسلة إطلاق سراح الرهائن السابقة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر.

من جهته،

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان مساء اليوم الخميس، أنه

"حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري الذي أوضح أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة،

لافتا إلى أن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة "حماس" نحو المقترح.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر دبلوماسي أن "إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تحديث رسمي من قطر".

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات

أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن الحركة تريد "وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

فيما قال علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج في حركة "حماس" إن "محدداتنا هي وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح والتزام عربي دولي بإعمار القطاع" وإطلاق الأسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل"، مبينا أنه

عندما يصل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى مصر سيكون معه الرد باسم الفصائل وليس فقط باسم "حماس".

وأفاد بأن "المطروح هو 3 مراحل للأسرى مدة المرحلة الأولى 45 يوما للمدنيين والمرحلة الثانية للعسكريين لكن من دون تحديد مدة زمنية"، مبينا أن "المرحلة الثالثة هي لتبادل الجثامين بين الجانبين وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية".