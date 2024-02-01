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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية فى البحر الأحمر

2/1/2024 11:28:25 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية حصيلة عملياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، متضمنة إسقاط طائرة مسيرة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن السفينة البريطانية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيلية، مشدداً على أن عملياتهم في البحرين العربي والأحمر "ضد الملاحة الإسرائيلية، أو السفن المتجهة إلى موانئ
فلسطين
المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق الخميس، بورود تقارير تشير إلى وقوع انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني. ولم يتضح إذا ما كانت هذه هي السفينة التي استهدفها الحوثيون.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها "اشتبكت وأسقطت طائرة مسيرة في خليج عدن" في الساعة الخامسة من صباح الخميس بتوقيت صنعاء، مشيرة إلى أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث نشرته على موقع "X"، أنها شنت "ضربات، ودمرت مسيرة بحرية تابعة للحوثيين تدعمها إيران في البحر الأحمر، وذلك في وقت لاحق من اليوم نفسه، حوالي الساعة 10:30 صباحاً".







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