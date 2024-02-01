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قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف فى 4 محافظات اليوم

2/1/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (المنيا
- سوهاج - السويس)، اليوم الجمعة (21 رجب 1445هـ) الموافق (2/2/ 2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة).
وذلك على النحو التالى..



كما تنطلق قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء تضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من الباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة".
وذلك على النحو التالى..








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