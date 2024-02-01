قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف فى 4 محافظات اليوم

(MENAFN
- Youm7) فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (المنيا
- سوهاج - السويس)، اليوم الجمعة (21 رجب 1445هـ) الموافق (2/2/ 2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة).
وذلك على النحو التالى..
كما تنطلق قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء تضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من الباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة".
وذلك على النحو التالى..
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