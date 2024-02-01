Friday, 02 February 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية بالجيزة

2/1/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم المراكز التكنولوجية
بمحافظة الجيزة خدمة استخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية، وذلك ضمن عشرات الخدمات المهمة التى تقدمها للمواطنين، منها: (قيد اتحاد شاغلين - استخراج تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة - استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية - استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، استخراج شهادة بموقف عقار – استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم).



ويمكن للراغبين فى استخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية فى الجيزة، التقدم بطلب للمركز التكنولوجى فى الحى أو المركز والمدينة التابعين لها، مع
تقديم الأوراق والمستندات التالية..



- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب للاطلاع.

- توكيل رسمي من المالك/المالكين، حال الوكالة، عقد الإيجار، حال تقديم الطلب من مستأجر، كما يقدم الخطاب الموجه من إحدى الجهات الرسمية (محكمة/بنك/.....) في حالة طلب الشهادة لإحدى هذه الجهات.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تطويرًا شاملًا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقًا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 19 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء والمراكز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأشار إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن يأتى تنفيذًا لخطة الإصلاح الإدارى والتنمية المستدامة والتحول الرقمى للحكومة المصرية، والتى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزى موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية.












MENAFN01022024000132011024ID1107800640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث