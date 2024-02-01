الكنيسة تواصل استقبال التبرعات بشأن المساعدات لصالح أهالى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة .وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.وتابعت أنه يمكن إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 -01281343239 أو على الإيميل:...وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، أدانت العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وحذر خبراء أمميون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الإسرائيلية فى

قطاع غزة

أصبحت الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين فى التاريخ الحديث.

وأعرب الخبراء ومنهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأى والتعبير وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فى بيان لهم فى جنيف، أمس الخميس، عن قلقهم إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام الذين قتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة فى غزة فى الأشهر الأخيرة وذلك في تجاهل صارخ للقانون الدولى وأدان الخبراء جميع عمليات القتل والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين ودعو جميع أطراف النزاع الى حمايتهم.

وأشار البيان إلى تقارير الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام فى غزة وإصابة العديد منهم منذ 7 أكتوبر الماضى بالاضافة الى مقتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الاسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية.

ولفت البيان إلى أن القوات الاسرائيلية قد اعتقلت عشرات الصحفيين الفلسطينيين فى كل من غزة والضفة الغربية، حيث تزايدت المضايقات والترهيب والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 أكتوبر.



