الكنيسة تواصل استقبال التبرعات بشأن المساعدات لصالح أهالى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة .
وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.
وتابعت أنه يمكن إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 -
01281343239 أو على الإيميل:...
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، أدانت العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
وحذر خبراء أمميون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الإسرائيلية فى
قطاع غزة
أصبحت الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين فى التاريخ الحديث.
وأعرب الخبراء ومنهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأى والتعبير وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فى بيان لهم فى جنيف، أمس الخميس، عن قلقهم إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام الذين قتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة فى غزة فى الأشهر الأخيرة وذلك في تجاهل صارخ للقانون الدولى وأدان الخبراء جميع عمليات القتل والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين ودعو جميع أطراف النزاع الى حمايتهم.
وأشار البيان إلى تقارير الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام فى غزة وإصابة العديد منهم منذ 7 أكتوبر الماضى بالاضافة الى مقتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الاسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية.
ولفت البيان إلى أن القوات الاسرائيلية قد اعتقلت عشرات الصحفيين الفلسطينيين فى كل من غزة والضفة الغربية، حيث تزايدت المضايقات والترهيب والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 أكتوبر.
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