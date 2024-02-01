تعرف على أماكن حجز أتوبيسات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل

(MENAFN
- Youm7) ينشر "اليوم السابع" قائمة بأماكن حجز حافلات سوبرجيت
التابعة لوزارة النقل وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التى يتم تقديمها لجمهور الركاب.
أماكن حجز سوبرجيت
المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات
الدائرى الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس
رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو
الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية
عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض
الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد
نادي السكة - طريق النصر شارع مصر للسياحه
عدلى منصور - أمام محطة مترو عدلى منصور
محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( 4 ، 5 )
سیدی جابر - محل 2 / 9 محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع
ميامي - عقار رقم 20 الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر
مرسى مطروح - ك 2 طريق مطروح / الإسكندرية
بورسعيد- محطة السكة الحديد
المنيا - أسفل كوبري الاخصاص
أسيوط - موقف المعلمين الجديد محل رقم ٤
سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج
قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال
الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر
سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء
ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى
الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة
الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام
شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( 5 )
شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام
نويبع- ميناء نويبع
الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى )
السويس - شارع عثمان مدينه السلام
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