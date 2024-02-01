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تعرف على أماكن حجز أتوبيسات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل

2/1/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" قائمة بأماكن حجز حافلات سوبرجيت
التابعة لوزارة النقل وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التى يتم تقديمها لجمهور الركاب.



أماكن حجز سوبرجيت



المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات



الدائرى الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس



رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو



الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية



عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض



الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد



نادي السكة - طريق النصر شارع مصر للسياحه



عدلى منصور - أمام محطة مترو عدلى منصور



محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( 4 ، 5 )



سیدی جابر - محل 2 / 9 محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع



ميامي - عقار رقم 20 الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر



مرسى مطروح - ك 2 طريق مطروح / الإسكندرية





بورسعيد- محطة السكة الحديد



المنيا - أسفل كوبري الاخصاص



أسيوط - موقف المعلمين الجديد محل رقم ٤



سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج



قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال



الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر



سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء



ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى



الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة



الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام



شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( 5 )



شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام



نويبع- ميناء نويبع



الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى )



السويس - شارع عثمان مدينه السلام












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