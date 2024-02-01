مسؤول إسرائيلى: المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة فى غزة قيد الإنشاء

MENAFN - Youm7) أظهرت صور الأقمار الصناعية عملية هدم جديدة على طول مسار يبلغ عمقه كيلومترا واحدا على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفقا لتحليل أجرته وكالة "أسوشيتد برس" وتقارير الخبراء.

وحسب "أسوشيتد برس"، يأتي هذا الدمار في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية، مما يزيد من تمزيق الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

في حين لا يمثل الهدم على طول المسار سوى قطعة صغيرة من الضرر الأوسع الذي خلفته الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة، والذي يشير أحد التقييمات إلى أنه ألحق الضرر أو دمر نصف جميع المباني داخل القطاع الساحلي.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي، وهو ما يقولون إنه قد يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر الذي شنته "حماس" عبر الحدود، والذي أدى إلى إشعال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وذلك على الرغم من التحذيرات الأمريكية بعدم تقليص مساحة غزة.

ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان يقوم بإقامة منطقة عازلة عندما سألته وكالة "أسوشييتد برس"، واكتفى بالقول إنه "يتخذ العديد من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل"، ومع ذلك، اعترف الجيش بأنه هدم المباني في جميع أنحاء المنطقة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية الجارية، أن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة" قيد الإنشاء.

ومع ذلك، فإن نطاق عمليات الهدم يثير التساؤلات حول مدى "مؤقتية" المنطقة العازلة المحتملة.

ولغزة حدود يبلغ طولها حوالي 60 كيلومترا (37 ميلا) مع إسرائيل، مع دعمها للبحر الأبيض المتوسط، حيث أن إنشاء هذه المنطقة العازلة سيشغل

حوالي 60 كيلومترا مربعا (23 ميلا مربعا) خارج قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 360 كيلومترا مربعا (139 ميلا مربعا).

وباتجاه الجزء الجنوبي من قطاع غزة، فإن معظم الأراضي في المنطقة العازلة المتخيلة هي أراض زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي تبلغ تكلفته مليار دولار والذي تم تشييده على الأراضي الإسرائيلية التي تفصلها عن القطاع، لكن بالقرب من بلدة خربة خزاعة، حيث تتجه الحدود نحو الشمال الغربي، فإن القصة مختلفة،

وفق الوكالة.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من "Planet Labs PBC" التي حللتها وكالة "أسوشييتد برس" دمارا كبيرا في المباني والأراضي التي تم تجريفها بالجرافات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة (2.3 ميل مربع)، وعلى بعد ما يزيد قليلا عن 4 كيلومترات (2.5 ميل) شمالا، تم تحويل الأراضي الزراعية إلى "ترابية عارية" على طول المنطقة العازلة المحتملة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة أثارت مسألة هدم مواقع لفرض منطقة عازلة، مشيرا إلى أن "إسرائيل ردت بأن عمليات الهدم نفذت فقط في مواقع تستخدم لإطلاق أنشطة إرهابية أو لتدبيرها والتخطيط لها".

والثلاثاء الماضي، أكد

المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي

رفض الولايات المتحدة "تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".

وكانت

صحيفة "فاينانشال تايمز"

قد ذكرت في تقرير أن

إسرائيل هدمت 1100 مبنى من المباني القريبة من الحدود داخل قطاع غزة وسط تحذيرات أمريكية بعدم تقليص الأراضي الفلسطينية.

وأفاد التقرير

بأن

الجيش الإسرائيلي

يعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل

غزة، ويهدم المباني القريبة من الحدود على الرغم من تحذيرات

الولايات المتحدة

ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.



