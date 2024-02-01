قائد الجيش الأوكرانى: علينا الاستعداد لانخفاض المساعدات الأجنبية

MENAFN - Youm7) اعتبر قائد الجيشالأوكرانى فاليرى زالوجنى فى مقال نشر الخميس، أن أوكرانيا قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية؛ بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.

وقال زالوجني الذي ترشح أنباء عن خلافه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقال رأي لشبكة CNN إن حلفاء أوكرانيا الرئيسيين "يتنازعون" بشأن الدعم المستقبلي لكييف.

وأضاف زالوجني الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا "علينا التعامل مع انخفاض الدعم العسكري من الحلفاء الرئيسيين الذين يخوضون نزاعات تتعلق بالتوترات السياسية الخاصة بهم".

وتجاوز زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس، المعارضة المستمرة منذ فترة طويلة من جانب المجر، واتفقوا على حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا، لكن دعم واشنطن لا يزال موضع شك بسبب خلافات داخلية في الكونجرس.