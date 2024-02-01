إيرلندا تجرى مراجعة لشراكة الاتحاد الأوروبى مع إسرائيل بسبب حرب غزة

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار للصحافيين فى بروكسل الخميس، إن دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبى تريد مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أساس أن إسرائيل ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
وذكر أن عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.
وأضاف فارادكار للصحفيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي "علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قائمة على اتفاقية بها بند لحقوق الإنسان، ويعتقد كثيرون منا أن إسرائيل ربما تكون انتهكتها". وتابع "ذلك شيء نتحدث عنه".
ومضى قائلاً "لا يوجد توافق تام، لكنني دعوت لهذا اليوم ودعوت إليه في ديسمبر".
ولطالما ناصرت إيرلندا حقوق الفلسطينيين، ودأب وزراء على قول إن الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال فاراداكار خلال حديثه في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي إن هناك الكثير "من الدول ذات الفكر المتشابه جداً" حول طاولة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "شيء آخر نتحدث عنه هو الاعتراف. تحرك عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي معا للاعتراف بفلسطين قد يسمح بحدوث مزيد من المفاوضات من وضع التكافؤ بعد انتهاء الحرب في غزة بشأن حل الدولتين".
وفيما قطعت الولايات المتحدة ودولاً أوروبية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في الوكالة في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، قالت إيرلندا إنها ستواصل تمويلها للوكالة.
وفي نوفمبر، وصف فارادكار تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام" في بعض من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت إذاعة "آر تي إي" الرسمية عن فارادكار قوله للصحافيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية: "أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، لكن ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس.. يبدو أنه يشبه شيئاً أقرب إلى الانتقام.. ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه".
ورداً على سؤال عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، قال فارادكار: "ليس من اختصاصي أن أحدد".
وفي ديسمبر، الماضي، دعت انضمت إيرلندا إلى إسبانيا وبلجيكا ومالطا في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع، والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة.
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