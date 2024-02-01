إيرلندا تجرى مراجعة لشراكة الاتحاد الأوروبى مع إسرائيل بسبب حرب غزة

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار للصحافيين فى بروكسل الخميس، إن دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبى تريد مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أساس أن إسرائيل ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.

وذكر أن عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.



وأضاف فارادكار للصحفيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي "علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قائمة على اتفاقية بها بند لحقوق الإنسان، ويعتقد كثيرون منا أن إسرائيل ربما تكون انتهكتها". وتابع "ذلك شيء نتحدث عنه".

ومضى قائلاً "لا يوجد توافق تام، لكنني دعوت لهذا اليوم ودعوت إليه في ديسمبر".

ولطالما ناصرت إيرلندا حقوق الفلسطينيين، ودأب وزراء على قول إن الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال فاراداكار خلال حديثه في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي إن هناك الكثير "من الدول ذات الفكر المتشابه جداً" حول طاولة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "شيء آخر نتحدث عنه هو الاعتراف. تحرك عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي معا للاعتراف بفلسطين قد يسمح بحدوث مزيد من المفاوضات من وضع التكافؤ بعد انتهاء الحرب في غزة بشأن حل الدولتين".

وفيما قطعت الولايات المتحدة ودولاً أوروبية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في الوكالة في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، قالت إيرلندا إنها ستواصل تمويلها للوكالة.

وفي نوفمبر، وصف فارادكار تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام" في بعض من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت إذاعة "آر تي إي" الرسمية عن فارادكار قوله للصحافيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية: "أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، لكن ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس.. يبدو أنه يشبه شيئاً أقرب إلى الانتقام.. ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه".

ورداً على سؤال عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، قال فارادكار: "ليس من اختصاصي أن أحدد".

وفي ديسمبر، الماضي، دعت انضمت إيرلندا إلى إسبانيا وبلجيكا ومالطا في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع، والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة.