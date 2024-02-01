بودولياك يتحدث عن الأثر السلبى لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

(MENAFN
- Youm7) اشتكى ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكى، من الأثر السلبي لفشل الهجوم المضاد الذى شنته قوات كييف، مشيرا إلى وجود أخطاء تكتيكية ارتكبتها القوات الاوكرانية.
وقال في مقابلة مع القناة "24 الأوكرانية": "في ما يتعلق بالهجوم، نعم، هناك أثر سلبي معين، بالنظر إلى ما حدث في عام 2023، نعم، كانت هناك أخطاء تكتيكية معينة، والقيادة العسكرية والسياسية تتحدث عن ذلك".
وأضاف: "يجب أن تتغير تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية ..القرارات العملياتية التكتيكية يجب أن تتغير بما يتناسب مع
كمية الأسلحة".
كما وأعلن بودولياك مرة أخرى عن نقص في الأسلحة.
يذكر أن القوات الأوكرانية حاولت شن "هجوم مضاد" في يونيو 2023 لكنه باء بالفشل الذريع.
و كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، أن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على التحكم في الأجواء.
وقال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة".
وأعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني باء بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فشلت في "هجومها المضاد"، وأنها إذا لم تتراجع عما تفعله الآن، فسيصبح وجودها كدولة مهددا، وأشار إلى أن كييف، من خلال قصفها أهدافاً مدنية تابعة لروسيا، تريد أن تظهر للشعب والجهات الراعية أنها قادرة على الرد على روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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