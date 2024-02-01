بودولياك يتحدث عن الأثر السلبى لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

MENAFN - Youm7) اشتكى ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكى، من الأثر السلبي لفشل الهجوم المضاد الذى شنته قوات كييف، مشيرا إلى وجود أخطاء تكتيكية ارتكبتها القوات الاوكرانية.

وقال في مقابلة مع القناة "24 الأوكرانية": "في ما يتعلق بالهجوم، نعم، هناك أثر سلبي معين، بالنظر إلى ما حدث في عام 2023، نعم، كانت هناك أخطاء تكتيكية معينة، والقيادة العسكرية والسياسية تتحدث عن ذلك".

وأضاف: "يجب أن تتغير تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية ..القرارات العملياتية التكتيكية يجب أن تتغير بما يتناسب مع

كمية الأسلحة".

كما وأعلن بودولياك مرة أخرى عن نقص في الأسلحة.

يذكر أن القوات الأوكرانية حاولت شن "هجوم مضاد" في يونيو 2023 لكنه باء بالفشل الذريع.

و كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، أن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على التحكم في الأجواء.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة".

وأعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني باء بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فشلت في "هجومها المضاد"، وأنها إذا لم تتراجع عما تفعله الآن، فسيصبح وجودها كدولة مهددا، وأشار إلى أن كييف، من خلال قصفها أهدافاً مدنية تابعة لروسيا، تريد أن تظهر للشعب والجهات الراعية أنها قادرة على الرد على روسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.