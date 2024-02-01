الولايات المتحدة لن تعاقب المسئولين الإسرائيليين المحرضين على العنف

MENAFN - Youm7) أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تنوي فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف ضد الفلسطينيين.



قال كيربي خلال مؤتمر صحفي

جديد عقده على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى ديترويت بولاية ميشيغان: لا نعتزم حاليا فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف: ربما كان من الأفضل توجيه السؤال لوزارة الخارجية، وهم بدورهم سيوضحون لماذا اختاروا هؤلاء الأفراد الأربعة".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربعة مواطنين إسرائيليين“متورطين في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وأضاف كيربي: لا أعلم ما الذي يمكن ان يظهر في المستقبل، لكن هذه أداة جديدة (العقوبات) نعتزم استخدامها بشكل صحيح.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في أكثر من مناسبة إن العنف في الضفة الغربية يجب أن ينتهي.

وقال كيربي "لقد أوضح الرئيس هذا الأمر منذ وقت طويل. يجب أن ينتهي هذا كله، هذا الأمر غير مقبول ليس فقط في الضفة الغربية، وإنما بالنسبة للشعب الفلسطيني ككل.

وفي وقت سابق من الخميس، وقع بايدن مرسوما يسمح بفرض عقوبات أمريكية على المستوطنين اليهود المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.