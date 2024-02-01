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مودرن فيوتشر يرفض التخلى عن غنام محمد بعد اهتمام المصري

2/1/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر في تصريحات لـ "اليوم السابع"، عن توقف مفاوضات المصري مع النادي لضم غنام محمد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل تمسك النادي باستمرار اللاعب مع الفريق باعتباره أحد العناصر الأساسية بالإضافة إلى قيده في القائمة الأفريقية للفريق والتي تشارك في بطولة الكونفدرالية.



ونجح مودرن فيوتشر في ضم 8 صفقات شتوية حتى الآن وهم: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.



واتفق مسئولو مودرن فيوتشر مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن، على وضع خطة للنزول بمعدل أعمار الفريق، ومنح الفرصة للشباب، وذلك لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات.



وكان مودرن فيوتشر قد استهل الميركاتو الشتوي بضم ثلاثة لاعبين من شباب الأهلي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء، وهم: عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا ومحمد زعلوك.





وفتح الجهاز الفني للفريق الأول لمودرن فيوتشر بقيادة حسام حسن، صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، سواء مع الأساسيين أو نجوم الدكة، وذلك للحصول على الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.



وأكد حسام حسن في اجتماعه الأول مع لاعبي الفريق، أن جميع اللاعبين لديهم فرصة متساوية في المشاركة، وعلى كل لاعب أن يبذل الجهد ليحجز مكاناً في التشكيل الأساسي للفريق.












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