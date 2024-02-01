اليوم .. مواجهة مصر والإكوادور فى كأس ديفيز للتنس

MENAFN - Youm7) تقام اليوم الجمعة ، مباراة مصر والإكوادور الفاصلة فى كأس ديفيز للتنس فى تمام الحادية عشر ظهرا بالملعب الرئيسى بنادى الجزيرة.

ويخوض المصنف 358 عالميا محمد صفوت للمباراة الأولى الافتتاحية أمام لاعب الإكوادور المصنف رقم 312عالمياألفارو ميزا بينما يلتقى المصنف 735 عالميا عمرو عصرأوى مع المصنف 307 عالميا ايميلو جوميز.وتقام اليوم مباراتين فى الفردى على ان تقام السبتفى العاشرة صباحا مباراة الزوجى محمد صفوت واكرم السلإلى مع اندرياس اندراد ودييجو هيدالجو ويليها مباراتى الفردى حال عدم حسم أى فريق للمباريات الثلاث الأولى ويلعب محمد صفوت مع ايميلو وعمرو عصراوى مع ألفارو.وأجريت القرعة أمس الخميس ،الحكم العام للمباراة روبرت براون فى حضور كل من رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى، والسكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن ونائب رئيس اتحاد التنس بالاكوادور ورئيس لجنة التنس بنادى الجزيرة الدكتور اسماعيل خرما وعضو اللجنة نادر زهران والمدير ألفنى لاتحاد التنس ضياء نبيل.واهدى اسماعيل الشافعى درع الاتحاد المصرى للتنس إلى كل من نائب رئيس اتحاد التنس الاكوادورى والحكم العام للمباراة.