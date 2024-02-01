Friday, 02 February 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم .. مواجهة مصر والإكوادور فى كأس ديفيز للتنس

2/1/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Youm7) تقام اليوم الجمعة ، مباراة مصر والإكوادور الفاصلة فى كأس ديفيز للتنس فى تمام الحادية عشر ظهرا بالملعب الرئيسى بنادى الجزيرة.


ويخوض المصنف 358 عالميا محمد صفوت للمباراة الأولى الافتتاحية أمام لاعب الإكوادور المصنف رقم 312
عالميا
ألفارو ميزا بينما يلتقى المصنف 735 عالميا عمرو عصرأوى مع المصنف 307 عالميا ايميلو جوميز.
وتقام اليوم مباراتين فى الفردى على ان تقام السبت
فى العاشرة صباحا مباراة الزوجى محمد صفوت واكرم السلإلى مع اندرياس اندراد ودييجو هيدالجو ويليها مباراتى الفردى حال عدم حسم أى فريق للمباريات الثلاث الأولى ويلعب محمد صفوت مع ايميلو وعمرو عصراوى مع ألفارو.


وأجريت القرعة أمس الخميس ،
الحكم العام للمباراة روبرت براون فى حضور كل من رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى، والسكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن ونائب رئيس اتحاد التنس بالاكوادور ورئيس لجنة التنس بنادى الجزيرة الدكتور اسماعيل خرما وعضو اللجنة نادر زهران والمدير ألفنى لاتحاد التنس ضياء نبيل.

واهدى اسماعيل الشافعى درع الاتحاد المصرى للتنس إلى كل من نائب رئيس اتحاد التنس الاكوادورى والحكم العام للمباراة.






MENAFN01022024000132011024ID1107800630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث