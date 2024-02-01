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منتخب الشاطئية يواصل معسكره الخارجى استعدادا لكأس العالم

2/1/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، معسكره الخارجى، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجارى بالإمارات.



واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة فى بطولة عمان الودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل، وتضم القائمة كلا من: زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، محمد عبد النبى لوحا، هيثم عاطف، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، الحسينى طه وعبد الرحمن حسن الشافعى.



وتواجد اسم المنتخب المصرى للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى إلى جوار الإمارات العربية المتحدة من كأس العالم للكرة الشاطئية 2024 دبى.



وضمت المجموعة الأولى أيضا كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا فى المنافسة على البلوغ لدور الثمانية من كأس العالم للكرة الشاطئية بدبى.



ويطمح منتخب مصر للكرة الشاطئية فى عمل بطولة تليق باسم الفراعنة من أجل تعويض خيبة أمل الفريق الأول الذى خرج مبكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا بساحل العاج.












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