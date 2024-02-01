أول قرار للبرتغالى جوزيه جوميز فى الزمالك

وكلف جوميز معتمد جمال، المتوقع أن يكون له دور في الجهاز الفني الجديد، بمنحه تقريراً مفصلاً خلال 48 ساعة حتى يبنى عليه المدرب البرتغالى خطته القادمة في القلعة البيضاء.

وكشف مصدر بنادى

الزمالك

عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه

جوميز

المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة.