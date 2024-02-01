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أول قرار للبرتغالى جوزيه جوميز فى الزمالك

2/1/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، تقريراً شاملاً عن لاعبى القلعة البيضاء قبل بدء مهمته بشكل رسمي، حتى يتسنى له وضع خطة مفصلة للسير عليها خلال الفترة المقبلة.

وكلف جوميز معتمد جمال، المتوقع أن يكون له دور في الجهاز الفني الجديد، بمنحه تقريراً مفصلاً خلال 48 ساعة حتى يبنى عليه المدرب البرتغالى خطته القادمة في القلعة البيضاء.

وكشف مصدر بنادى
الزمالك
عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه
جوميز
المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة.

وقال المصدر إن العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، بقيمة 50 ألف دولار من بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب.
 ومن المقرر أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى أحد الفنادق.
كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران
لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.





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