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الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد فى غياب الدوليين

2/1/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً للأرتباطات المقبلة بعدما عاد للتدريبات أمس ، الخميس، من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، إنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.



ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال
، ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.



ويخوض الأهلي تدريباته الحالية بدون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع فيما يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج في أمم أفريقيا الحالية بعد التأهل لدور الثمانية فيها والمقرر إنطلاقه اليوم.














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