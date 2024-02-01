أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني التطورات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1- 2 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر المستجدات في فلسطين المحتلة ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقال بيان للديوان الاميري القطري إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفلسطيني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كانت السلطات الصحية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم استشهاد 118 فلسطينيا واصابة 190 آخرين في 15 مجزرة ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. (النهاية)
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