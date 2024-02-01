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أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني التطورات في غزة

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1- 2 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر المستجدات في فلسطين المحتلة ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقال بيان للديوان الاميري القطري إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفلسطيني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كانت السلطات الصحية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم استشهاد 118 فلسطينيا واصابة 190 آخرين في 15 مجزرة ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. (النهاية)

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