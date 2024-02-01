Friday, 02 February 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطاليا تدرس المشاركة في القوة البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 1 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الخميس عن امكانية المشاركة في مهمة القوة البحرية الأوروبية (أسبيدس) الجديدة في البحر الأحمر بطائرات رادار بجانب الفرقاطة المنخرطة حاليا لحماية السفن الايطالية.
وقال روزيتو في جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ ان "مهمة أسبيدس الأوروبية الجديدة في البحر الأحمر ستضم على الأقل سفينة حربية إيطالية واحدة لمدة 12 شهرا كما نقيم كذلك إرسال معدات جوية بقدار المراقبة وجمع البيانات“.
وأضاف أن إيطاليا متواجدة بالفعل بقطع بحرية وأفراد في 3 بعثات دولية في المنطقة هي ((أتالانتا التابعة للاتحاد الأوروبي و((إماسوه لأوروبية بقيادة فرنسا بالاضافة الى ((قوة المهام 53 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة مشيرا أن الفرقاطة ((مارتينينغو توفر حاليا”مظلة حماية للشحن البحري الوطني“.
وذكر الوزير أن العملية الأوروبية - المقرر انطلاقها يوم 17 فبراير -”تهدف إلى إنشاء آلية ردع للدفاع عن حركة الملاحة البحرية في كامل المنطقة حتى السويس“.
وأفاد أن”المعدات الأوروبية المنتظر استخدامها من أجل العملية في الوقت الحالي سوف تشمل بحد أدنى ثلاث وحدات بحرية ودعم استخباراتي ولوجستي وقدرات الإنذار المبكر المحمولة جوا والحماية السيبرانية ومساندة الأقمار الصناعية والاتصالات الاستراتيجية لدعم ما يسمى بحرب المعلومات“.
.أوضح كروزيتو أن عملية أسبيدس "يتعين أن تعمل في نطاق البحر الأحمر وجزء من الخليج العربي لتدمج بطريقة ما المهمة الأوروبية الأخرى ((إيماسوه معربا عن الأمل في امكانية مشاركة بلدان عربية ترغب في الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي للأمن وكذلك الهند“. (النهاية)

م ن / ه س ص



MENAFN01022024000071011013ID1107800625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث