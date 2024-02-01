إيطاليا تدرس المشاركة في القوة البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 1 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو اليوم الخميس عن امكانية المشاركة في مهمة القوة البحرية الأوروبية (أسبيدس) الجديدة في البحر الأحمر بطائرات رادار بجانب الفرقاطة المنخرطة حاليا لحماية السفن الايطالية.
وقال روزيتو في جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ ان "مهمة أسبيدس الأوروبية الجديدة في البحر الأحمر ستضم على الأقل سفينة حربية إيطالية واحدة لمدة 12 شهرا كما نقيم كذلك إرسال معدات جوية بقدار المراقبة وجمع البيانات“.
وأضاف أن إيطاليا متواجدة بالفعل بقطع بحرية وأفراد في 3 بعثات دولية في المنطقة هي ((أتالانتا التابعة للاتحاد الأوروبي و((إماسوه لأوروبية بقيادة فرنسا بالاضافة الى ((قوة المهام 53 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة مشيرا أن الفرقاطة ((مارتينينغو توفر حاليا”مظلة حماية للشحن البحري الوطني“.
وذكر الوزير أن العملية الأوروبية - المقرر انطلاقها يوم 17 فبراير -”تهدف إلى إنشاء آلية ردع للدفاع عن حركة الملاحة البحرية في كامل المنطقة حتى السويس“.
وأفاد أن”المعدات الأوروبية المنتظر استخدامها من أجل العملية في الوقت الحالي سوف تشمل بحد أدنى ثلاث وحدات بحرية ودعم استخباراتي ولوجستي وقدرات الإنذار المبكر المحمولة جوا والحماية السيبرانية ومساندة الأقمار الصناعية والاتصالات الاستراتيجية لدعم ما يسمى بحرب المعلومات“.
.أوضح كروزيتو أن عملية أسبيدس "يتعين أن تعمل في نطاق البحر الأحمر وجزء من الخليج العربي لتدمج بطريقة ما المهمة الأوروبية الأخرى ((إيماسوه معربا عن الأمل في امكانية مشاركة بلدان عربية ترغب في الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي للأمن وكذلك الهند“. (النهاية)
م ن / ه س ص
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