بطولة العالم للألعاب المائية تنطلق غدا في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1 - 2 (كونا) -- تنطلق غدا الجمعة منافسات بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة وتستمر لغاية 18 فبراير الحالي.
وتشمل منافسات البطولة 75 مسابقة في 6 رياضات منها 5 أولمبية هي السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الإيقاعية والسباحة في كرة الماء بالإضافة إلى الغطس العالي وسيحظى المشاركون بفرص التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (باريس 2024).
وفي هذا الشأن أكد رئيس الاتحاد القطري للسباحة والمدير العام لبطولة العالم للألعاب المائية (الدوحة 2024) خليل الجابر اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك للاتحاد الدولي للألعاب المائية واللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة غدا.
وأشار الجابر الى أن هذه النسخة من الحدث العالمي تتميز بمشاركة قياسية تعزز أهميتها خاصة مع تكريس مكانة قطر بوصفها وجهة لأكبر الفعاليات الرياضية العالمية.
بدورها قالت رئيس لجنة التسويق والاتصال وحفل الافتتاح والختام لبطولة العالم للألعاب المائية الشيخة أسماء بنت ثاني إن الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير سارت بشكل "ممتاز" معربة عن تطلعها من خلال استضافة هذا المحفل الرياضي العالمي إلى أن نشهد بطولة تحتفي بالتميز الرياضي وتقارب الثقافات.
ولفتت إلى أن حفل الافتتاح الذي سيقام يوم الأحد المقبل في قبة (أسباير) سيعرض ملامح من الثقافة القطرية وجمالية الألعاب المائية.
وستقام منافسات البطولة في ثلاثة مواقع رئيسية هي قبة (أسباير) ومجمع (حمد للرياضات المائية) وميناء (الدوحة القديم) حيث تستضيف قبة (أسباير) منافسات السباحة والسباحة الإيقاعية وكرة الماء فيما تقام منافسات الغطس بمجمع (حمد) والسباحة في المياه المفتوحة والغطس العالي في ميناء (الدوحة) القديم.
وتبدأ المنافسات غدا بالسباحة الإيقاعية والغطس وتتبعها منافسات السباحة في المياه المفتوحة بعد غد السبت وكرة الماء يوم الأحد المقبل فيما تنطلق منافسات السباحة يوم 11 فبراير والغطس العالي يوم 13 فبراير.
كانت الدوحة قد فازت باستضافة بطولة العالم للألعاب المائية والتي تعتبر الحدث الأهم والأكبر في روزنامة الاتحاد الدولي بعد فوز الملف القطري بأعلى عدد من الأصوات خلال عملية التصويت التي جرت في مدينة بودابست عام 2016. (النهاية)
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