Friday, 02 February 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة العالم للألعاب المائية تنطلق غدا في قطر

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1 - 2 (كونا) -- تنطلق غدا الجمعة منافسات بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة وتستمر لغاية 18 فبراير الحالي.
وتشمل منافسات البطولة 75 مسابقة في 6 رياضات منها 5 أولمبية هي السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الإيقاعية والسباحة في كرة الماء بالإضافة إلى الغطس العالي وسيحظى المشاركون بفرص التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (باريس 2024).
وفي هذا الشأن أكد رئيس الاتحاد القطري للسباحة والمدير العام لبطولة العالم للألعاب المائية (الدوحة 2024) خليل الجابر اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك للاتحاد الدولي للألعاب المائية واللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة غدا.
وأشار الجابر الى أن هذه النسخة من الحدث العالمي تتميز بمشاركة قياسية تعزز أهميتها خاصة مع تكريس مكانة قطر بوصفها وجهة لأكبر الفعاليات الرياضية العالمية.
بدورها قالت رئيس لجنة التسويق والاتصال وحفل الافتتاح والختام لبطولة العالم للألعاب المائية الشيخة أسماء بنت ثاني إن الاستعدادات لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير سارت بشكل "ممتاز" معربة عن تطلعها من خلال استضافة هذا المحفل الرياضي العالمي إلى أن نشهد بطولة تحتفي بالتميز الرياضي وتقارب الثقافات.
ولفتت إلى أن حفل الافتتاح الذي سيقام يوم الأحد المقبل في قبة (أسباير) سيعرض ملامح من الثقافة القطرية وجمالية الألعاب المائية.
وستقام منافسات البطولة في ثلاثة مواقع رئيسية هي قبة (أسباير) ومجمع (حمد للرياضات المائية) وميناء (الدوحة القديم) حيث تستضيف قبة (أسباير) منافسات السباحة والسباحة الإيقاعية وكرة الماء فيما تقام منافسات الغطس بمجمع (حمد) والسباحة في المياه المفتوحة والغطس العالي في ميناء (الدوحة) القديم.
وتبدأ المنافسات غدا بالسباحة الإيقاعية والغطس وتتبعها منافسات السباحة في المياه المفتوحة بعد غد السبت وكرة الماء يوم الأحد المقبل فيما تنطلق منافسات السباحة يوم 11 فبراير والغطس العالي يوم 13 فبراير.
كانت الدوحة قد فازت باستضافة بطولة العالم للألعاب المائية والتي تعتبر الحدث الأهم والأكبر في روزنامة الاتحاد الدولي بعد فوز الملف القطري بأعلى عدد من الأصوات خلال عملية التصويت التي جرت في مدينة بودابست عام 2016. (النهاية)

س س س / ه س ص



MENAFN01022024000071011013ID1107800624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث