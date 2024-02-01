Friday, 02 February 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات الأمنية الصومالية تدمر مخازن اسلحة بوسط الصومال تابعة لميلشيات الشباب

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 2 (كونا) -- أعلنت القوات الأمنية الوطنية الصومالية اليوم الخميس تدمير مخازن أسلحة لمليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في عدة مناطق تابعة لمحافظة (غلغدود) وسط الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن ذلك جاء في بيان صادر عن قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني أكد فيه ايضا " تدمير مركز تخزين اسلحة للإرهابيين ومركز آخر يتواجد فيه عدد كبير من الآليات " .
ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل.(النهاية)

ا س م / س ع م




MENAFN01022024000071011013ID1107800623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث