القوات الأمنية الصومالية تدمر مخازن اسلحة بوسط الصومال تابعة لميلشيات الشباب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 2 (كونا) -- أعلنت القوات الأمنية الوطنية الصومالية اليوم الخميس تدمير مخازن أسلحة لمليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في عدة مناطق تابعة لمحافظة (غلغدود) وسط الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن ذلك جاء في بيان صادر عن قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني أكد فيه ايضا " تدمير مركز تخزين اسلحة للإرهابيين ومركز آخر يتواجد فيه عدد كبير من الآليات " .
ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل.(النهاية)
ا س م / س ع م
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