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وزير الدفاع الأمريكي يتوعد برد أقوى على هجوم الأردن

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 1 - 2 (كونا) -- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة سترد على الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بطريقة تؤدي إلى نتائج أكبر من الردود السابقة التي نفذتها الولايات المتحدة على أهداف مختلفة في العراق وسوريا.
كان أوستن يتحدث في سياق الرد على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة انتحارية على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا يوم الأحد الماضي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (بنتاغون) "أعتقد أنه في هذه المرحلة حان الوقت لانتزاع قدرة أكبر مما انتزعناه في الماضي من قدرات الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية".
وأضاف "نتطلع إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك (الهجوم في الأردن) ونحن نتطلع أيضا إلى التأكد من أننا نستمر في انتزاع القدرات منهم (الجماعات)".
ومنذ 17 أكتوبر 2023 شنت جماعات مسلحة ما يزيد على 160 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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