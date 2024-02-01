وزير الدفاع الأمريكي يتوعد برد أقوى على هجوم الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 1 - 2 (كونا) -- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة سترد على الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بطريقة تؤدي إلى نتائج أكبر من الردود السابقة التي نفذتها الولايات المتحدة على أهداف مختلفة في العراق وسوريا.
كان أوستن يتحدث في سياق الرد على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة انتحارية على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا يوم الأحد الماضي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (بنتاغون) "أعتقد أنه في هذه المرحلة حان الوقت لانتزاع قدرة أكبر مما انتزعناه في الماضي من قدرات الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية".
وأضاف "نتطلع إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك (الهجوم في الأردن) ونحن نتطلع أيضا إلى التأكد من أننا نستمر في انتزاع القدرات منهم (الجماعات)".
ومنذ 17 أكتوبر 2023 شنت جماعات مسلحة ما يزيد على 160 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا. (النهاية)
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