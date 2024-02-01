وزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني وحده من له الحق في تقرير مصيره

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 2 - (كونا) -- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إن الشعب الفلسطيني وحده هو من له الحق في تقرير مصيره ومستقبله ولا يستطيع أي طرف فرض خططه وسياساته عليه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية.
من جانبه أشار هنية إلى الخطط والمبادرات السياسية المطروحة لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة وتبادل الأسرى قائلا إن "فصائل المقاومة تهتم فقط بالمبادرات التي تلبي المصالح العليا للشعب الفلسطيني". (النهاية)
م و / ه س ص
MENAFN01022024000071011013ID1107800621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.