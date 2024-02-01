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وزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني وحده من له الحق في تقرير مصيره

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 2 - (كونا) -- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إن الشعب الفلسطيني وحده هو من له الحق في تقرير مصيره ومستقبله ولا يستطيع أي طرف فرض خططه وسياساته عليه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية.
من جانبه أشار هنية إلى الخطط والمبادرات السياسية المطروحة لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة وتبادل الأسرى قائلا إن "فصائل المقاومة تهتم فقط بالمبادرات التي تلبي المصالح العليا للشعب الفلسطيني". (النهاية)

م و / ه س ص


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