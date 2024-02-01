موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3135246 الكويت - سفير دولة الكويت لدى البرازيل طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس البرازيلي لويس ايناسو لولا دا سيلفا سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك في مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي.
3135268 نيويورك - الكويت وسورينام توقعان على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
3135282 واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقول إن الولايات المتحدة سترد على الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بطريقة تؤدي إلى نتائج أكبر من الردود السابقة التي نفذتها الولايات المتحدة على أهداف مختلفة في العراق وسوريا.
3135241 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن الطوارئ للتعامل مع عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
3135242 الكويت - الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري تختار رئيس رابطة جراحي العمود الفقري الكويتية الدكتور عبد الرزاق العبيد رئيسا لها بالإجماع، وهي أول مرة يشغل هذا المنصب طبيب كويتي.
3135264 الكويت - اللاعب بدر الهاجري يتوج بلقب بطولة الكويت السنوية الكبرى للشطرنج 2024 (رجال) وذلك في ختام منافسات البطولة.
3135278 الدوحة - بطولة العالم للألعاب المائية تنطلق غدا الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة حيث تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة وتستمر حتى 18 فبراير الجاري. (النهاية)
ه س ص
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