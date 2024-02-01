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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))


3135246 الكويت - سفير دولة الكويت لدى البرازيل طلال المنصور يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس البرازيلي لويس ايناسو لولا دا سيلفا سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك في مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي.





3135268 نيويورك - الكويت وسورينام توقعان على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.






3135282 واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقول إن الولايات المتحدة سترد على الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بطريقة تؤدي إلى نتائج أكبر من الردود السابقة التي نفذتها الولايات المتحدة على أهداف مختلفة في العراق وسوريا.




3135241 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن الطوارئ للتعامل مع عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.






3135242 الكويت - الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري تختار رئيس رابطة جراحي العمود الفقري الكويتية الدكتور عبد الرزاق العبيد رئيسا لها بالإجماع، وهي أول مرة يشغل هذا المنصب طبيب كويتي.





3135264 الكويت - اللاعب بدر الهاجري يتوج بلقب بطولة الكويت السنوية الكبرى للشطرنج 2024 (رجال) وذلك في ختام منافسات البطولة.







3135278 الدوحة - بطولة العالم للألعاب المائية تنطلق غدا الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة حيث تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة وتستمر حتى 18 فبراير الجاري. (النهاية)


ه س ص




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