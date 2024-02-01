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السعودية.. مؤتمر مبادرة القدرات البشرية ينطلق في 28 فبراير الجاري

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 2 (كونا) -- أعلن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية اليوم الخميس أن فعالياته ستبدأ في 28
من شهر فبراير الجاري لمدة يومين تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"بمشاركة أبرز المتحدثين المحليين والدوليين من الوزراء ورؤساء الشركات والأكاديميين وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس المديفر ان هذه النسخة يشارك فيها أكثر من 150 متحدثا يناقشون أبرز الأفكار والجهود التعاونية للمساهمة في وضع أجندة عالمية مستدامة رائدة تساهم في إيجاد حلول لتنمية القدرات البشرية في مختلف دول العالم.
وأضاف المديفر أن حضور المتحدثين المتنوع من قطاعات ودول مختلفة حول العالم من كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر وصناع السياسات والخبراء في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يعكس دور المملكة العربية السعودية القيادي في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبرى.
ويناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية والمهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي وتحفيز النقاش حول الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات بشكل استباقي وتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية للنجاح وتنمية المرونة والقدرة على التكيف لدى القدرات البشرية.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيحضره أكثر من 6 آلاف من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب القرار والأكاديميين والخبراء والمهتمين من مختلف دول العالم وسيشكل المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه منصة عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية و ملتقى لإثراء الحوار العالمي لرسم مستقبل القدرات البشرية وبناء اقتصاد عالمي مزدهر . (النهاية)

ع ش / ه س ص



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