السعودية.. مؤتمر مبادرة القدرات البشرية ينطلق في 28 فبراير الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 2 (كونا) -- أعلن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية اليوم الخميس أن فعالياته ستبدأ في 28
من شهر فبراير الجاري لمدة يومين تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"بمشاركة أبرز المتحدثين المحليين والدوليين من الوزراء ورؤساء الشركات والأكاديميين وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس المديفر ان هذه النسخة يشارك فيها أكثر من 150 متحدثا يناقشون أبرز الأفكار والجهود التعاونية للمساهمة في وضع أجندة عالمية مستدامة رائدة تساهم في إيجاد حلول لتنمية القدرات البشرية في مختلف دول العالم.
وأضاف المديفر أن حضور المتحدثين المتنوع من قطاعات ودول مختلفة حول العالم من كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر وصناع السياسات والخبراء في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يعكس دور المملكة العربية السعودية القيادي في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبرى.
ويناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية والمهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي وتحفيز النقاش حول الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات بشكل استباقي وتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية للنجاح وتنمية المرونة والقدرة على التكيف لدى القدرات البشرية.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيحضره أكثر من 6 آلاف من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب القرار والأكاديميين والخبراء والمهتمين من مختلف دول العالم وسيشكل المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه منصة عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية و ملتقى لإثراء الحوار العالمي لرسم مستقبل القدرات البشرية وبناء اقتصاد عالمي مزدهر . (النهاية)
ع ش / ه س ص
MENAFN01022024000071011013ID1107800619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.