وزير الداخلية الإيطالي: الاتفاق على تعزيز علاقات الصداقة مع الجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 1 ـ 2 (كونا) ـ ـ أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي اليوم الخميس بمستوى علاقات الصداقة الإيطالية - الجزائرية "القائمة على رؤية مشتركة بين الجانبين".
وأضاف وزير الداخلية الإيطالي في تصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر أن اللقاء " شكل فرصة للاستماع إلى رؤية رئيس الجمهورية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأعرب عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة الجزائرية-الإيطالية التي تمتد لعشرات السنوات وتقوم على رؤية مشتركة" مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم "الاتفاق على تعزيز هذه الصداقة بشكل أكثر فأكثر مستقبلا".
وأبرز ماتيو بيانتيدوسي أن " اللقاء كان فرصة لاطلاعه على العمل الذي تم اليوم مع نظيره وزير الداخلية ابراهيم مراد والذي اختتم بالتوقيع على اتفاق بين البلدين في المجال الأمني.
واليوم وقع وزير الداخلية الجزائري مع نظيره الإيطالي اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين إزاء التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود لاسيما مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم الالكترونية والاقتصادية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما بحث مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتكثيفها بغية مواجهة التحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط. (النهاية)
م ر / ه س ص
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