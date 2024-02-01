Friday, 02 February 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية الإيطالي: الاتفاق على تعزيز علاقات الصداقة مع الجزائر

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 1 ـ 2 (كونا) ـ ـ أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي اليوم الخميس بمستوى علاقات الصداقة الإيطالية - الجزائرية "القائمة على رؤية مشتركة بين الجانبين".
وأضاف وزير الداخلية الإيطالي في تصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر أن اللقاء " شكل فرصة للاستماع إلى رؤية رئيس الجمهورية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأعرب عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة الجزائرية-الإيطالية التي تمتد لعشرات السنوات وتقوم على رؤية مشتركة" مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم "الاتفاق على تعزيز هذه الصداقة بشكل أكثر فأكثر مستقبلا".
وأبرز ماتيو بيانتيدوسي أن " اللقاء كان فرصة لاطلاعه على العمل الذي تم اليوم مع نظيره وزير الداخلية ابراهيم مراد والذي اختتم بالتوقيع على اتفاق بين البلدين في المجال الأمني.
واليوم وقع وزير الداخلية الجزائري مع نظيره الإيطالي اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين إزاء التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود لاسيما مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم الالكترونية والاقتصادية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما بحث مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتكثيفها بغية مواجهة التحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط. (النهاية)

م ر / ه س ص



MENAFN01022024000071011013ID1107800618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث