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الولايات المتحدة: واضحون تماما في معارضتنا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

2/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الخميس على وضوحها التام فيما يتعلق بمعارضتها لتوسيع الكيان الإسرائيلي المحتل لمستوطناته في الضفة الغربية وأنها ستواصل بحث هذا الأمر مع سلطات الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لطالما أوضحنا أننا نعتقد أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يقوض السلام ويقوض الاستقرار ويهدد في نهاية المطاف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجعلها أكثر صعوبة".
وتابع "سنواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن" مضيفا "نحن واضحون تماما بشأن معارضتنا لتوسيع المستوطنات وقد أوضحنا ذلك مع حكومة إسرائيل.. وسنستمر في إيضاح الأمر لهم".
وفيما يتعلق بعنف المستوطنين في الضفة الغربية قال ميلر "من دون الكشف عن الكثير من محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة سأقول إننا أجرينا بعض المحادثات الصريحة جدا معهم حول عنف المستوطنين المتطرفين ويتضمن ذلك بعض المحادثات التفصيلية حيث عرضنا حالات على الجانب الإسرائيلي كلما اطلعنا على تقارير موثقة من قبل المستوطنين وطلبنا منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأشار إلى أن واشنطن انخرطت في محادثات مع الكيان الإسرائيلي المحتل على مستوى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعبر "سفارتنا" معتبرا "ما رأيناه منذ تلك المناقشات خلال الستة أسابيع الماضية هو أننا شهدنا انخفاضا في مستوى عنف المستوطنين المتطرفين إلى حد ما ولكن ليس بما فيه الكفاية". وأضاف "نريد أن نرى المزيد ولكننا نعتقد أن تدخلنا أحدث فرقا".
وأشار إلى أن هدف العقوبات المالية التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية اليوم على أربعة مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان في الضفة الغربية هو رغبة واشنطن بضمان "استمرار انخفاضها.
وتلت عقوبات الخارجية إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية للتعامل مع عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بسبب ما قال إنه "يقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وأشار بايدن في الأمر التنفيذي إلى أن عنف المستوطنين في الضفة يقوض كذلك "أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية".
كما أكد أن تلك الأعمال "تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط مما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها" واصفا إياها بأنها "تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتزايدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عقب بدء جيش كيان الاحتلال عدوانه الأخير على قطاع غزة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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