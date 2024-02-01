مسلسلات رمضان 2024.. خالد النبوى حائر بين أبنائه وحب جديد فىإمبراطورية ميم

MENAFN - Youm7) يواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "امبراطورية ميم " المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يقدم النبوى هذا العام الدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.

وقدم خالد النبوى في شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

خالد النبوى والمنتج تامر مرتضى فى كواليس امبراطورية ميمخالد النبوى والمنتج تامر مرتضى فى كواليس امبراطورية ميمخالد النبوى والمنتج تامر مرتضى فى كواليس امبراطورية ميمخالد النبوى والمنتج تامر مرتضى فى كواليس امبراطورية ميم