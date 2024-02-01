روبرت داوني جونيور: مارجوت روبي لم تحصل على التقدير بعد فيلم Barbie

MENAFN - Youm7) شارك النجم العالمى روبرت داوني جونيور أفكاره حول تمثيل الممثلة العالمية مارجوت روبي في فيلم Barbie، وذلك أثناء حديثه مع زملائه الممثلين ويليم دافو وستيرلنج ك. براون في مقابلة SAG-AFTRA حول موضوع الممثلين الذين لا يحصلون على التقدير الكافي عندما يتعلق الأمر بفن التمثيل وتصوير المشاعر والتعبيرات من خلال الشاشة.

روبرت داونى جونيور ومارجوت روبى





وصرح داوني جونيور قائلا:" لا يفشل أبدًا في إثارة إعجابي وتذكيري بمدى ضآلة ما عليك القيام به لتكون فعالاً، من خلال أبسط نسخة من التعبير، من وجهة نظرى لم تحصل مارجوت روبي على ما يكفي من التقدير".

تأتي تعليقات داوني جونيور بعد أن تم تجاهل مارجوت روبي في ترشيحات الأوسكار لأفضل ممثلة في حفل توزيع الجوائز.

وبالرغم من حصول الفيلم على ثمانية ترشيحات لجوائز الأوسكار في المجمل، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل ممثل مساعد لريان جوسلينج وأفضل ممثلة مساعدة لأمريكا فيرارا.

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.







