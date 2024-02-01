Friday, 02 February 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


240 مليون دولار عالميا لـ فيلم الأنيمشين Wish

2/1/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم الأنيميشن الجديد Wish إيرادات وصلت إلى 240 ملايين و 165 ألف دولار، مقابل ميزانية وصلت إلى 200 مليون دولار، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى .

وانقسمت الإيرادات بين 63 مليونًا و 530 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و 176 مليونًا و 634 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى فى 7 أيام.

فيلم Wish يحتفل بمرور 100 عام من رواية القصص من خلال بطلته الرئيسية، آشا، حيث تتمنى آشا، التي تلعب دورها أريانا ديبوز الحائزة على جائزة الأوسكار، أن يكون لها نجم، وما يترتب على ذلك هو رحلة مغامرة تجسد الأمل والفرح وقوة الأحلام.

وصرحت جينيفر لي، مخرجة الفيلم والمديرة الإبداعية لشركة ديزني للرسوم المتحركة: "في البداية، كنت أتوه في سرد القصص والحكايات الخيالية، وأعتقد أنني لم أكن أعلم تمامًا أن هذا هو المكان الذي أنتمى إليه، ولكن كانت ديزني جزءًا كبيرًا من طفولتي."

وأضافت لي: "العمل يؤكد إدراك أنه كلما كانت الرغبة أكبر، كلما كانت الرحلة أصعب في بعض الأحيان، وهو نوع من الاحتفال بمثابرة الشخصية".

وأكد خوان بابلو رييس، منتج الفيلم: "عندما كنت طفلاً، كان جدي يجعلني أنا وابن عمي نجلس على السجادة ويروي لنا القصص الخيالية، وأول ذكرى لي في السينما كانت فيلم "Beauty and the Beast"، وهكذا بدأ قصة حبى لأفلام القصص والحكايات".

ويعد فيلم "Wish" رسالة حب للأفلام من الطفولة، وعمل يحتفل بقوة التمني، الأمل والعاطفة التي تدفعك إلى مطاردة أحلامك.









MENAFN01022024000132011024ID1107800614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث