الموسم الجديد من البحث عن علا لـ هند صبرى يطرح هذا العام

MENAFN - Youm7) تعود النجمة هند صبري لتؤدي دور"علا" في موسم جديد من مسلسل البحث عن علا،مع النجم "ظافر العابدين"، المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

البحث عن علا

ويدور الموسم الجديد من البحث عن علا، حيث تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.

المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتولت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.



