104 ملايين دولار عالميا لـ فيلم The Beekeeper

MENAFN - Youm7) حقق فيلم الأكشن The Beekeeper إيرادات وصلت إلى 104 مليونًا و 928 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 12 يناير الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و45 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Beekeeper بين 43 مليونًا و 28 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 61 مليونًا و900 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم The Beekeeper يدور حول الحملة الوحشية التي يقوم بها رجل للانتقام، جانب وطني بعد أن تم الكشف عن أنه عميل سابق لمنظمة قوية وسرية تعرف باسم "مربي النحل".

فيلم The Beekeeper من بطولة جيسون ستاثام ، إيمي رافير لامبمان، بوبي نادري، جوش هوتشرسن، جيريمي آيرونز، ديفيد ويتس، مايكل إيب، تايلور جيمس، فيليسيا رشاد، جيما ريدجريف، ومن إخراج ديفيد آير، ومن تأليف كورت فيمر.











