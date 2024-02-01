3 أحجار كريمة لمحاربة الطاقة السلبية.. هتخليك مقبل على الحياة

عندما يتعلق الأمر بالأشخاص السامين الذين يتسببون فى مدنا بالطاقة السلبية، فقد مررنا جميعًا بذلك، حيث تجعلنا غير مقبلين على الحياة، لذا نستعرض خلال السطور التالية، أبرز أحجار كريمة تساعد في محاربة الطاقة السلبية، وفقًا لما جاء في موقع hashtaglegend

حجر السج الأسود يطرد السلبية:



حجر مرتبط بالتنقية والتحول، حيث يساعد على إطلاق العنان لقوتنا الداخلية تمامًا مثل أصوله المتفجرة، فهو يقاوم الهجمات النفسية ( الغيرة أو أي طاقة سلبية يتم إرسالها نحوك)، ثم يوجهها مرة أخرى إلى المرسل، كما إنه فعال للتأمل الذاتي العميق وشفاء للروح.

حجر السج الأسودالسيلينيت لتنقية الطاقة:

يتمتع السيلينيت باهتزاز عالي ينظف ويرفع الطاقة في أي مكان وسمى على اسم آلهة القمر اليونانية، سيلين ، وترتبط هذه البلورة بقوة بالأبعاد الأعلى والعوالم الكونية وتم العثور على هذا المعدن الغامض، على سطح المريخ. ويزيل التأثيرات السلبية مثل جهاز تنقية الهواء ويسمح بتدفق الطاقة الإيجابية المستمر، يرتبط السيلينيت بالشاكرات العليا، وهي شاكرا التاج، وهو المركز النشط المرتبط بالروحانية والتنوير والعوالم العليا.

السيلينيت لتنقية الطاقة الجمشت :

الجمشت هو حجر وقائي معروف بقدراته التطهيرية القوية وخصائصه التأملية لطالما ارتبط هذا الحجر الكريم

بالحماية في العصور القديمة حيث استخدمه الجنود في أوروبا كتمائم لمنحهم الحماية واعتقد اليونانيون القدماء أنه يحميهم من الإسراف في تناول الطعام، ولهذا السبب يشار إليه عادة اليوم باسم "حجر الرصانة". ويُعتقد أن الجمشت يجلب الصفاء ويحفز الحكمة الروحية ويثير الإلهام ويعمل على توفير الطاقات السلمية العميقة والحماية العاطفية، ويساعد فى الحماية من الطاقة السلبية.

الجمشت







