3 أحجار كريمة لمحاربة الطاقة السلبية.. هتخليك مقبل على الحياة

(MENAFN
- Youm7)
عندما يتعلق الأمر بالأشخاص السامين الذين يتسببون فى مدنا بالطاقة السلبية، فقد مررنا جميعًا بذلك، حيث تجعلنا غير مقبلين على الحياة، لذا نستعرض خلال السطور التالية، أبرز أحجار كريمة تساعد في محاربة الطاقة السلبية، وفقًا لما جاء في موقع hashtaglegend
حجر السج الأسود يطرد السلبية:
حجر مرتبط بالتنقية والتحول، حيث يساعد على إطلاق العنان لقوتنا الداخلية تمامًا مثل أصوله المتفجرة، فهو يقاوم الهجمات النفسية ( الغيرة أو أي طاقة سلبية يتم إرسالها نحوك)، ثم يوجهها مرة أخرى إلى المرسل، كما إنه فعال للتأمل الذاتي العميق وشفاء للروح.
حجر السج الأسود
السيلينيت لتنقية الطاقة:
يتمتع السيلينيت باهتزاز عالي ينظف ويرفع الطاقة في أي مكان وسمى على اسم آلهة القمر اليونانية، سيلين ، وترتبط هذه البلورة بقوة بالأبعاد الأعلى والعوالم الكونية وتم العثور على هذا المعدن الغامض، على سطح المريخ. ويزيل التأثيرات السلبية مثل جهاز تنقية الهواء ويسمح بتدفق الطاقة الإيجابية المستمر، يرتبط السيلينيت بالشاكرات العليا، وهي شاكرا التاج، وهو المركز النشط المرتبط بالروحانية والتنوير والعوالم العليا.
السيلينيت لتنقية الطاقة الجمشت :
الجمشت هو حجر وقائي معروف بقدراته التطهيرية القوية وخصائصه التأملية لطالما ارتبط هذا الحجر الكريم
بالحماية في العصور القديمة حيث استخدمه الجنود في أوروبا كتمائم لمنحهم الحماية واعتقد اليونانيون القدماء أنه يحميهم من الإسراف في تناول الطعام، ولهذا السبب يشار إليه عادة اليوم باسم "حجر الرصانة". ويُعتقد أن الجمشت يجلب الصفاء ويحفز الحكمة الروحية ويثير الإلهام ويعمل على توفير الطاقات السلمية العميقة والحماية العاطفية، ويساعد فى الحماية من الطاقة السلبية.
الجمشت
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