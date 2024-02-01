حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 فبراير على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..





برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: تصالح مع الشريك

يعرف عن مولود برج الجدى

بأنه شخصية جيدة التواصل عملية كثيرة النشاط والحيوية، يمتلك القدرة على حل المشكلات، يجيد التخطيط فى العمل، محب للعائلة

برج الجدى حظك اليوم 2 فبراير

يتصف مولود برج الجدى بعدة صفات إيجابية منها حبه للعمل، ويمتلك القدرة على حل المشكلات، ويجيد التعامل فى المواقف الصعبة، جيد الطبخ محب لتناول الأكلات.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى

تخلصك من المهام بشكل أسرع يجعلك تحصل على مكانة جيدة فى عملك، أيضًا حاول أن تبتعد عن التوتر فى الفترات المقبلة.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شريك حياتك بحاجة إلى دعم فحاول أن تكون بجانبه وتخلص من أى مشكلات سابقة تتسبب فى حدوث مشكلات بينك وبينه فى العلاقة.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على أن تكون فى حالة أفضل بممارسة التمارين الرياضية، وتخلص من أى طاقة سلبية تتسبب فى حدوث

انتكاسة صحية.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى بأن يكون هناك استقرار وتعويض مالى، وتصالح مع شريك حياتك فى

الفترات المقبلة.









برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: تعويض

يمتاز مولود

برج الحوت

بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص طيب القلب صادق فى مشاعره، قادر على التصرف بإيجابية عند تعرضه لمواقف شخصية أو مواقف بالعمل صاحب قرار.

برج الحوت فى حظك اليوم 2 فبراير

يتصف مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الطيبة، فهو شخص هادئ يميل إلى الهدوء لكنه عاشق للسفر، ويمتلك حظا كبيرا بالنجاح فى السفر لأنه شخص جيد التخطيط.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

حافظ على أن تكون الفترة المقبلة فى حالة أفضل وتركيز أعلى، وحاول ألا تعرض نفسك للخطر خلال ساعات العمل.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تبادل الهدايا مع شريك حياتك وتخلص من الأمور التى تتسبب فى حدوث مشكلات بينك وبين شريكك فى الفترات المقبلة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك فى الفترات الحالية وتخلص من الملل والتوتر، وحافظ على تناول أكلات صحية خالية من الدهون.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

خلال الفترات المقبلة يتعرف مولود برج الحوت على شريك حياة جديد يساعدك فى الحياة ويعوضك عما فات فى السنوات الماضة.





برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: تحدث مع الحبيب

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه للحياة، ويتمتع بشخصية قيادية وصريح ويعشق عائلته ودائماً ما يسعى لحمايتهم.

برج السرطان فى حظك اليوم 2 فبراير

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها حرصه على تكوين علاقات صداقة متعددة والرغبة أحياناً فى الانعزال والإخلاص لشريك حياته.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير

برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تستعيد روح المغامر التى افتقدتها بسبب استسلامك لليأس وحزنك طوال الوقت، حتى تمضى قدماً فى حياتك المهنية وتثبت قدراتك حتى تؤهل مع مرور الوقت لمنصب جديد.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحلى بالشجاعة وتحدث مع الحبيب عن تغير مشاعرك تجاهه خلال هذه الفترة، ولا تستمر معه رأفة به، حتى لا تجعله يعيش فى وهم وحلم جميل يستيقظ منه على كابوس انفصالك عنه.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك وتناول الأطعمة الصحية المناسبة لك حتى تستفيد من عناصرها الغذائية، كما عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالنشاط.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يتحلى بالشجاعة ويتحدث مع الحبيب عن كل تغيير يشعر به حتى يحدد مصير علاقتهما.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: انسى الحبيب السابق

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد لعمله وللمرح، كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، ويتمتع بشخصية قيادية.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 1 فبراير

يشتهر مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها يستطيع التكيف مع الظروف المختلفة والرومانسية، كما يتصف بالإخلاص لشريك حياته، والفضول الذى يدفعه للبحث وراء الأشياء الغامضة.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء النجمة إنجلينا جولى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تتذكر الخسائر التى تكبدتها الفترة الماضية، حتى لا تظل عالقاً عند هذه اللحظة، وضع خطة جديدة فى حياتك تساعدك على تحقيق المزيد من المكاسب حتى تشعر بالسعادة مرة أخرى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تفكر في أمر الحبيب الهارب دائماً، واغلق هذه الصفحة من حياتك حتى لا تظل عالقاً فى دوامة الانتظار الذى لاجدوى له، فقد عيش حياتك وأبحث عن قلب يستحقك.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية المناسبة لصحتك حتى تشعر بالنشاط والحيوية مع مرور الوقت، كما عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم حتى تستعيد عافيتك.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن ينسى الحبيب الهارب ويفكر فى حياته وينسى الخسائر التى تكبدها حتى يمضى قدماً للأمام.





برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: استثمر أموالك

يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات، منها الثقة بالنفس والتى تصل لحد الغرور، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة، ويحرص على إتقان عمله.

برج الأسد فى حظك اليوم 2 فبراير

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الأنانية وحرصه على التواجد طوال الوقت بدائرة الضوء، وتفاخره الدائم بممتلكاته.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدى أباظة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

استثمر أموالك فى مشروع تجارى مدروس جيداً، حتى تحقق المزيد من الأرباح، وفى نفس الوقت تحقق ذاتك وتصبح مع مرور الوقت رجل أعمال ذى شأن.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تكون علاقات صداقة مع زملائك وتعاون معهم فى ابتكار أفكار جديدة فى العمل، وتنزه معهم بعد مواعيد العمل الرسمية حتى تقوى علاقتك بهم وتشعر بالونس الذى تفتقده منذ انفصالك عن شريك حياتك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تصدق كل ما يقال لك، وتسير وراء أى شائعات تلقى على مسامعك، حتى لا تشعر بالانزعاج والضغط وتتسبب فى سوء حالتك النفسية.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يكوِّن علاقات صداقة مع زملائه فى العمل ويضع معهم أفكارا جديدة ومميزة.





برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: متفوق دائماً

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الأناقة وتمتعه بالشجاعة وبشخصية قيادية حكيمة، كما يمتلك العديد من الأصدقاء وذلك بفضل أمانته.

برج العقرب فى حظك اليوم 2 فبراير

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حبه الشديد لعائلته، وحرصه على تحقيق العدل وحفظ أسرار الآخرين، كما يتقن عمله جيداً.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الدكتور مجدى يعقوب، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت دائماً متفوق ومتقدم فى عملك ومثل أعلى لكل من حولك، وذلك بفضل أفكارك الجديدة وإصرارك الدائم على النجاح والتفوق، الذى جعلك محط إعجاب الجميع.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

إنصاتك الدائم لشريك حياتك ساعد على اقتراب المسافات بينكما، وجعل حياتكما سعيدة وهادئة ومستقرة ومحط أنظار الجميع حتى أن البعض يسير على خطاك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

ممارستك الدائمة للتمارين الرياضية جعلتك تتمتع بصحة وعافية، وساعدك على ذلك أيضاً حرصك على اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى اتباع ممارسة التمارين الرياضية وتفوقه فى عمله كما اعتاد طوال الوقت.





برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: تغيرات إيجابية

يشتهر مولود

برج الدلو

بالعديد من الصفات الطيبة، فهو صاحب تفكير تجارى، قادر على تكوين العلاقات متسامح، يمتلك قلبا أبيض، لا يجيد الكذب، شخص إيجابى هادئ الطباع.

برج الدلو فى حظك اليوم 2 فبراير

يمتاز مولود برج الدلو بأنه صاحب شخصية مستقلة وقوية، وصاحب كلمة وقرار، يجيد التواصل مع الآخرين بشكل سريع، مثقف، يمتلك الكثير من المعلومات فى كل المجالات.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسنى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

طور من نفسك خلال الفترات المقبلة، وحافظ على أن يكون هناك تبادل معلومات مع زملائك فى العمل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

حاول أن تكون الفترة المقبلة من أفضل الفترات فى حياتك، وحاول أن تستغل الأمور للأفضل وتجاهل الماضى، وحاول أن تنتعش بحياتك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

تناول أكلات صحية وابتعد عن الأكلات المليئة بالدهون كى تكون بصحة جيدة، ومارس التمارين الرياضية وابتعد عن تناول المشروبات الغازية.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو خلال الفترات المقبلة أن يحصل على بعض التغيرات التى تتسبب فى حدوث أزمات، لكن سوف تحصل على تغيرات إيجابية فى حياتك.









برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: تغيرات بالعمل

يمتاز مولود برج الحم بالعديد من المميزات فهو شخص قيادى ناجح فى عمله عاشق للرياضة، وقادر على ممارسة أكبر قدر من التمارين الرياضية، محب لتربية الحيوانات الأليفة.

برج الحمل فى حظك اليوم 2 فبراير

يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو طيب القلب سريع التسامح، يمتلك قدرا كبيرا من الحنية، محب للسفر قادر على تكوين العلاقات والصداقات.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

مولود برج الحمل من الأبراج العاشقة للعمل التى تجيد التعاملات، لذا لابد أن يكون على استعداد تام أن يحصد النجاحات.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قدر نفسك وابتعد عن أى علاقة لا تشعر فيها بتقدير، سواء كانت علاقة حب أو علاقة صداقة، فحافظ على كرامتك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية وابتعد عن تناول السكريات، أيضًا خصص وقتا للراحة بعيًدا عن أى ضوضاء.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحصل على تغيرات تقوده للأفضل وتجعله يشعر بالراحة النفسية.





برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: منزل جديد

برج القوس يبدأ فى 22 نوفمبر ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر، يشتهر بكونه مرحا ويحب الانطلاق والسفر والمغامرات ولا يخاف من الإقدام على التجارب التى تنطوى على المخاطرة.

برج القوس فى حظك اليوم 2 فبراير

مولود برج القوس يخاف من تحمل المسئولية ليس لأنه لا يقدر عليها، لكن لأنه يحب أن يكون حرًا بلا أى قيود، ولكن حين يجد نفسه فى موضع مسئولية يكون قدرها بجدارة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان عاصى الحلانى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد لا يكون لديك تقدير للمشاكل والمخاوف التى قد يواجهها مرؤوسوك، إن معالجة مخاوفهم أكثر أهمية مما تعتقد، إذا كنت لا تزال تتبع ذكاءك، فقد تضطر إلى تعلم الدرس بالطريقة الصعبة يمكنك أن تؤهل نفسك لملكية منزل جديد.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حبيبك القديم يحاول التقرب منك، يجب أن تمنحه الفرصة وتقدر جهوده للتوفيق بينكما، لكن اجعله يدرك تمامًا الأخطاء التى ارتكبها فى الماضى وأنه لم يعد مسموحًا له بتكرار نفس الشىء.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

صحتك البدنية جيدة لكن عواطفك الآن فى حالة هشة أى ضغط أو اضطراب عاطفى سيؤثر عليك، تشعر بالحساسية المفرطة، قد يؤثر التوتر المتراكم على صحتك إذا لم تتخذ خطوات إيجابية.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت قادر على رؤية جوانب متنوعة من أى قضية، وأنت على حق فى الحكم على أصدقائك وزملائك اتبع حدسك فى الظروف التى لا يوجد فيها مجال للتفكير المنطقى، هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف الإمكانات المخفية بداخلك.





برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: مشروع جديد

برج الثور يتميز بقوة الإرادة والميل إلى الكتمان والرغبة فى حفظ الأسرار، سواء أسراره الشخصية أو أسرار من يأتمنه عليها.

برج الثور فى حظك اليوم 2 فبراير

ومواليد برج الثور من أكثر الأبراج شغفا بالحب والعلاقات العاطفية، وهم يميلون إلى المواجهة بدلاً من الأسئلة الكثيرة والحيرة ويكرهون الكذب والنفاق بشدة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور

النجم جورج كلونى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

بداية جديدة ونجاح فى مشروعك الذى طالما حلمت به، فكن مستعدا للأخبار السعيدة التى تتلقاها الفترة المقبلة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

سوف تتلقى نصيحة قيمة من شريك حياتك اليوم وستساعدك فى تحقيق أهدافك وأحلامك مستقبلا.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

ابدأ فى اتخاذ الخطوة الأولى لتخفيف الضغط والتوتر، وهذا سيساعد على تحسين صحتك البدنية، استمع إلى الأشرطة التحفيزية أو حدد موعدًا لجلسة تدليك مريحة.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يوم ملىء بالتفاؤل وتحقيق الأحلام التى طالما انتظرتها، استغل هذه الفرصة ولا تتردد فى اتخاذ أى قرار.





برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: أخبار جيدة فى العمل

يبدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر وينتهى فى 22 أكتوبر، وهو برج هوائى يشتهر مثل برج الجوزاء بتقلب المزاج والتردد لا سيما أمام القرارات الكبيرة، يتسم بالمرونة واللباقة والشخصية الخدومة المحبوبة.

برج الميزان فى حظك اليوم 2 فبراير

برج الميزان فى العلاقات العاطفية لا يحب المناطق الرمادية إنما يميل إلى الوضوح والحسم رغم أنه يتردد فى العموم.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الممثلة كاثرين زيتا جونز، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الميزان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على وظيفة، تحقق مع الشركة قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة بخصوص وظيفتك، هناك ترقية أو زيادة راتب اليوم، إذا كنت تخطط لشراء عقار مثل المنزل، فاليوم مناسب لك ويمكنك عقد صفقة جيدة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد يكون لديك شوق للشريك البعيد عنك، يمكن تغطية المسافة العاطفية بسهولة فقط احتفظ بغرورك جانبًا واتخذ الخطوة الأولى، قد تتفاجأ عندما تجد أن شريكك يبادلك مشاعرك، اذهب وحطم الجدار غير المرئى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تتخلص من الألم الذى كان يلاحقك منذ فترة، لكن عليك باتباع النصائح التى وصفها لك الطبيب حتى لا يعود الألم مرة أخرى.

برج الميزان وتوقعات علماء ألفلك خلال الفترة المقبلة

يمكن أن يكون اليوم مربكًا للغاية بالنسبة لك مع وجود آراء متضاربة وفرص مختلفة تظهر من جميع الجوانب، بينما يجذبك عدد من القوى فى العديد من الاتجاهات المختلفة، حاول ألا تبالغ فى التحليل أو ترضى الجميع بدلًا من ذلك، المضى قدمًا بقلبك هو الشىء الوحيد المناسب لك، حتى لو لم تدرك ذلك فى ذلك الوقت.





برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 2 فبراير: يوم مثالى لبدايات جديدة

برج العذراء الترابى يبدأ فى 23 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر، وهو برج مشهور بسعيه إلى الكمال وحبه الشديد للنظام، ورغم أنه ودود واجتماعى جدًا إلا أنه يزعج المحيطين به بتوجيه الكثير من الانتقادات لأنه يريد كل شىء يتم بشكل مثالى.

برج العذراء فى حظك اليوم

ويتسم مواليد برج العذراء بذكاء اجتماعى كبير يجعل أصحابه الذين يتعاملون بلطف ومودة ويتحكمون فى طابعهم الانتقادى يخطفون قلوب كل المحيطين بهم ويأسرونهم.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العذراء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

على الرغم من أنك من المحتمل أن تكون مقتصدا ماديا، إلا أنك من المحتمل أن تشترى هدية باهظة الثمن لأحد زملاء العمل، ومن المرجح أن يسير كل شىء بسلاسة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا بد أن تكون أكثر منطقية وتساؤلاً فى علاقاتك اليوم، إن التصرف بعقلانية مع الشخص المناسب يمكن أن يكون بمثابة منعطف كبير.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

تتمتع بصحة جيدة بشكل عام، قد تخطط لبعض الروتين الصحى اليوم إذا كنت تتجاهله لبعض الوقت قد تضطر إلى التعرض لأشعة الشمس أثناء عملك، لذا احمل معك مظلة لأنك قد تكون عرضة للإصابة بالصداع فى وقت لاحق من اليوم.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

اليوم مثالى لبدايات جديدة، ستكون قادرًا على التخلص من كل ما كان يعيقك ستأتى فرص جديدة فى طريقك لتشكيل حياتك وتغييرها، لكن عليك اغتنام هذه الفرصة.