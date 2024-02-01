وصفات طبيعية لتقشير البشرة والتخلص من حب الشباب والجلد الميت

(MENAFN
- Youm7)
يساعد تقشير البشرة في إزالة خلايا الجلد الميت والحصول على وجه مشرق، لذلك يجب على المرأة أن تواظب على تقشير بشرتها بين الحين والآخر من خلال اتباع وصفات طبيعية لتقشير البشرة والتى تعتمد على عدة خطوات، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".
وصفات طبيعية لتقشير البشرة
وصفة الليمون والسكر لتقشير البشرة
يساعد الليمو على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، و خلطه مع السكر يساعد على إزالة القذورات بالوجه وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من السكر مع عصر نصف ليمونة ومزجها، و إضافة القليل من العسل للحصول على قوام مميز ووضع المزيج على الوجه بالكامل والانتظار لمدة تتراوح مابين
20-30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع فرك البشرة بلطف.
تقشير البشرة
وصفة الشاي الأخضر والسكر لتقشير البشرة
يساعد الشاي الأخضر على تقليل حب الشباب، وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر وإضافة ملعقة صغيرة من السكر، مع إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون للحصول على قوام سميك، ثم وضع العجينة على الوجه بالكامل وتركها لبعض الوقت، مع الفرك بلطف بأطراف الأصابع للتخلص من خلايا الجلد الميت.
قناع لتقشير البشرة
وصفة الشوفان والسكر لتقشير البشرة
تعتبر هذه الوصفة مفيدة لصاحبات البشرة الدهنية ومن يعانين من حب الشباب، ويمكن التخلص من هذه المشكلة وتقشير البشرة من خلال تحضير ملعقة كبيرة من الشوفان وإضافة ملعقة صغيرة من السكر، مع إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو العسل لتحويل المزيج إلى عجينة، ثم وضعها على الوجه بالكامل وتركها حتى تجف، ثم فرك القناع بلطف أثناء غسل الوجه.
وصفات طبيعية لتقشير البشرة
وصفة الكركم والسكر لتقشير البشرة
تساعد هذه الوصفة في التخلص من الهالات السوداء و إزالة الجلد الميت، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم وإضافة ملعقة صغيرة من السكر، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وخلطهما جيدًا، ثم وضع الخليط على الوجه والإنتظار
لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الاصفرار من الوجه.
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