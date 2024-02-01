وصفات طبيعية لتقشير البشرة والتخلص من حب الشباب والجلد الميت

يساعد تقشير البشرة في إزالة خلايا الجلد الميت والحصول على وجه مشرق، لذلك يجب على المرأة أن تواظب على تقشير بشرتها بين الحين والآخر من خلال اتباع وصفات طبيعية لتقشير البشرة والتى تعتمد على عدة خطوات، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".

وصفات طبيعية لتقشير البشرةوصفة الليمون والسكر لتقشير البشرة

يساعد الليمو على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، و خلطه مع السكر يساعد على إزالة القذورات بالوجه وذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من السكر مع عصر نصف ليمونة ومزجها، و إضافة القليل من العسل للحصول على قوام مميز ووضع المزيج على الوجه بالكامل والانتظار لمدة تتراوح مابين

20-30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع فرك البشرة بلطف.

تقشير البشرة





وصفة الشاي الأخضر والسكر لتقشير البشرة

يساعد الشاي الأخضر على تقليل حب الشباب، وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر وإضافة ملعقة صغيرة من السكر، مع إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون للحصول على قوام سميك، ثم وضع العجينة على الوجه بالكامل وتركها لبعض الوقت، مع الفرك بلطف بأطراف الأصابع للتخلص من خلايا الجلد الميت.

قناع لتقشير البشرة





وصفة الشوفان والسكر لتقشير البشرة

تعتبر هذه الوصفة مفيدة لصاحبات البشرة الدهنية ومن يعانين من حب الشباب، ويمكن التخلص من هذه المشكلة وتقشير البشرة من خلال تحضير ملعقة كبيرة من الشوفان وإضافة ملعقة صغيرة من السكر، مع إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو العسل لتحويل المزيج إلى عجينة، ثم وضعها على الوجه بالكامل وتركها حتى تجف، ثم فرك القناع بلطف أثناء غسل الوجه.

وصفات طبيعية لتقشير البشرة





وصفة الكركم والسكر لتقشير البشرة

تساعد هذه الوصفة في التخلص من الهالات السوداء و إزالة الجلد الميت، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم وإضافة ملعقة صغيرة من السكر، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وخلطهما جيدًا، ثم وضع الخليط على الوجه والإنتظار

لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الاصفرار من الوجه.



















